Le Hezbollah étouffe une embuscade israélienne dans l’œuf : L’opération de Hanita cache bien d’autres…

Le Hezbollah a également lancé une attaque aérienne via un drone d’attaque sur le site naval de Ras Naqoura, qui appartient à l’occupation israélienne, confirmant que sa cible a été touchée avec précision. Les combattants du Hezbollah ont également visé un déploiement de soldats israéliens à proximité du site Hadab Yarin, avec des missiles Burkan. ‏

À l’aide de missiles, la Résistance islamique au Liban a visé le site Ruwaisat Al-Alam, dans les collines occupées de Kfarshouba, et la caserne Zabdin, dans les hameaux de Chebaa occupées, a été touchée directement dans les deux cas. Dans l’entité sioniste, des sirènes ont retenti dans les colonies du nord de Dishon, Yiftah, Al-Malikiyah et Ramot Naftali, après qu’un drone ait été soupçonné d’avoir pénétré dans la zone, selon les médias israéliens. Les médias israéliens ont ajouté que « des sirènes ont également retenti dans les colonies de Hanita, Yaara et Admit ».

L’armée sioniste a riposté contre les villages et les villes du sud du Liban, avec des bombardements d’artillerie ciblant à plusieurs reprises la périphérie de la ville de Khiam, la plaine de Khiam adjacente à la colonie Al-Matula et la colline Hamamus à proximité de la ville. Un raid a également visé la ville d’Al-Adisa, selon le correspondant d’Al-Manar télévision.

Lundi à l’aube, l’armée d’occupation israélienne a reconnu que la Résistance islamique au Liban a abattu dimanche un drone Ormuz 900. Le drone israélien abattu a également visé les villes du sud de Kafr Kila et Sultaniya, également à l’aube. Une réalisation qui rejoint celle intervenue dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu’un drone armé de type Hermès 900 a été descendu par le tir d’un missile depuis le Liban.

Les médias israéliens ont rapporté que les forces aériennes israéliennes ont mené une enquête pour savoir par quel moyen ce drone dont l’altitude de survol peut atteindre les 9,1 km et la vitesse les 220 km-heure a été abattu. Avant d’annoncer qu’il l’a été à l’aide d’un missile sol-air.

Fin février, la résistance avait abattu un Hermès 450 avec un missile sol-air dans l’espace aérien de l’Iqlim al-Touffah au sud du Liban.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les régions de la Bekaa, à l’est du Liban ont fait l’objet de raids aériens israéliens qui ont visé les deux régions al-Safari et Wadi Janta. Le correspondant d’al-Manar a rapporté qu’un dépôt de menuiserie a été bombardé, sans causer de pertes humaines.

« L’ennemi tente d’imposer une équation qui consiste à frapper la Bekaa chaque fois que des drones israéliens sont abattus », a constaté le correspondant d’al-Manar. Les systèmes anti aériens syriens sont intervenus pour repousser ces raids en tirant des missiles qui ont explosé dans l’espace aérien de cette région libanaise frontalière avec la Syrie, aux confins avec la région syrienne d’al-Zabadani, précise-t-il. Une première depuis le déclenchement des hostilités le 8 octobre 2023.

La veille dimanche 7 avril, la résistance a rendu compte de 4 opérations dans le secteur oriental. Dont une double opération de tirs contre le siège de commandement de la défense aérienne et balistique de l’armée ennemie dans la caserne Kaylea’ et contre la base de missiles et d’artillerie de Yoav. Elle a été réalisée vers 11h10 avec des roquettes Katiouchas.

La caserne Kaylea’ située dans le Golan syrien occupé, à 15 km de la frontière avec le Liban, avait fait l’objet de tirs le 24 mars dernier à l’aide d’une soixantaine de roquettes Katioucha, le 11 mars avec 4 drones d’attaque et une première fois le 9 février.

Dans l’après-midi, vers 13h45, la résistance a annoncé avoir visé une pièce d’artillerie récemment installée dans l’entourage de la position al-Manara. Puis vers 16h10, elle a rendu compte d’une attaque aérienne contre un attroupement de soldats et ses véhicules à l’arrière de la position al-Sammaqa dans les collines libanaises occupées de Kfarchouba. Une troisième opération a eu lieu vers 18h32, contre la caserne de Zibdine, dans les hameaux libanais occupés de Chebaa.

Dans la journée de samedi 6 avril, la résistance avait rendu compte dans plusieurs communiqués de 10 autres opérations dont 4 dans le secteur oriental et 6 dans le secteur occidental de la frontalière. Si l’armée sioniste ne communique pas de chiffres relatifs aux pertes dans ses rangs, tel n’est pas le cas du Hezbollah, ni du mouvement Amal.