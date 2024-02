Le Hezbollah cueille un « Hermes 450 » dans l’Iqlim al-Tuffah : Raids israéliens meurtriers contre Baalabeck

Pour les médias israéliens, ce qui s’est passé ce matin est « exceptionnel, en termes de tirs de missiles depuis le Liban vers la Haute Galilée ». Le correspondant de la Treizième chaîne israélienne dans le nord de la Palestine occupée a déclaré : « Nous avons vu depuis ce matin que les membres du Hezbollah haussent le niveau d’escalade dans le nord. »

A ce sujet, le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a déclaré : « Notre drone s’est écrasé sur le sol libanais après avoir été touché par un missile de défense aérienne lancé depuis le Liban »

C’est la deuxième fois que la résistance libanaise abat un drone Hermes 450 au-dessus du Liban durant cette confrontation depuis le 7 octobre dernier. La précédente avait eu lieu en novembre 2023.

Quelques heures après cette opération, l’aviation de l’occupation a mené deux frappes contre la région de Baalbeck dans l’est du Liban. Des infrastructures civiles ont été visées. Il s’agit de hangars de stockage de denrées alimentaires ainsi qu’une maison louée près de ces hangars. L’habitation et les hangars ont été touchés, ainsi qu’une voiture qui transportait des denrées. Trois personnes sont tombées en martyrs.

Cette agression est la première à viser une région lointaine hors du sud du Liban. Au moins deux membres du Hezbollah ont été tués dans deux frappes israéliennes qui ont visé ce lundi l’est du Liban, pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, ont indiqué à l’AFP deux sources de sécurité. L’une des frappes a visé un dépôt du Hezbollah et l’autre un bâtiment abritant une institution civile aux abords de la ville de Baalbeck.

L’armée israélienne s’est bornée à indiquer, dans un communiqué, qu’elle menait « actuellement des frappes sur des objectifs terroristes du Hezbollah en profondeur au Liban ».

En milieu de journée, le Hezbollah a ciblé avec des missiles un attroupement des soldats de l’occupation à proximité du site Hadab Yarin et l’ont directement atteint.

Et puis en riposte aux agressions israéliennes contre les villages et les habitations civiles et notamment contre la localité de Blida, la colonie de Chtoula a été visée avec des de missiles. En fin d’après-midi, une salve forte d’une quarantaine de missiles a été tirée par le Hezbollah vers la Galilée.

La veille dimanche, la Résistance a également intensifié ses opérations sur les sites frontaliers de l’occupation. Elle a visé une force israélienne sur le site d’Al-Baghdadi et ses environs, entrainant des pertes confirmées.

Les opérations se sont concentrées dans le secteur Est, où 6 opérations ont été réalisées. Les résistants ont ciblé un rassemblement de soldats d’occupation à proximité de la caserne Ramim (Honin), ainsi que les positions d’artillerie d’occupation et le déploiement de ses soldats au sud de Kiryat Chmona. La caserne Zibdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa a également été visée par deux missiles Falaq 1, à très forte charge destructrice.

Un bâtiment dans lequel les soldats d’occupation israéliens s’abritaient dans la colonie Al-Manara a également été visé avec des armes appropriées, ainsi que deux autres bâtiments dans lesquels se trouvaient des soldats de l’occupation dans la colonie Al-Malikiyah.

Les médias israéliens ont affirmé être dans l’erreur que de penser qu’« Israël est capable de démanteler le Hezbollah ».

Alors que les responsables israéliens se fixent comme objectif de « ramener le Hezbollah au-delà du fleuve Litani », Rafif Drucker, analyste des affaires politiques pour la Treizième chaîne israélienne, a confirmé qu’« Israël est incapable de pousser le Hezbollah au-delà du Litani et de garantir qu’il ne reviendra pas ».

La Douzième chaîne avait indiqué que « le Hezbollah est présent à la frontière et tire toujours », soulignant qu’il « continue et réussit à tirer vers Israël ».

Dans ce contexte, Yossi Melman, rédacteur en chef des affaires militaires et de sécurité du journal israélien Haaretz, a écrit un article dans lequel il affirme que toute guerre globale contre le Hezbollah pourrait exposer Israël à une menace existentielle.

Des affirmations qui contredisent les assertions de Yoav Gallant. En effet, le ministre de la Défense a déclaré qu’Israël augmentera ses frappes sur le Hezbollah en réponse à ses attaques quotidiennes sur le nord d’Israël, y compris dans le cadre d’un cessez-le-feu temporaire potentiel dans la bande de Gaza.

« Nous prévoyons d’augmenter la force de frappe contre le Hezbollah, qui est incapable de trouver des remplaçants pour les commandants que nous éliminons », a-t-il assuré lors d’une visite au quartier général du commandement du Nord de l’armée israélienne à Safed. « En cas de trêve temporaire à Gaza, nous intensifierons les tirs dans le nord, et ce jusqu’au retrait total du Hezbollah [de la frontière] et au retour des habitants dans leurs maisons », déclare-t-il, faisant référence aux quelque 80 000 Israéliens déplacés par les attaques du Hezbollah.

« L’objectif est simple : repousser le Hezbollah là où il devrait être. Soit par un accord, soit par la force », ajoute Y. Gallant.