Le dossier malien à l’ONU : Moscou dénonce les miasmes du néocolonialisme

Certains membres du Conseil de sécurité de l’Onu font preuve d’une approche néocoloniale en prenant des décisions sur le sort des pays africains, les récentes consultations sur les sanctions contre le Mali en sont un exemple, a annoncé mardi 5 septembre Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu. « Je vais vous révéler un petit secret. L’un des membres permanents du Conseil a déclaré lors de consultations à huis clos : ‘Nous sommes le Conseil de sécurité et nous faisons ce que nous voulons, pas ce que fait le pays que nous examinons’. N’est-ce pas là la manifestation d’une approche néocoloniale ? », a-t-il interrogé.

Le diplomate russe assure que les auteurs du projet de résolution franco-émirati qui prévoyait de prolonger d’un an les sanctions contre Bamako ont manqué d’objectivité. « Nos appels insistants et répétés aux auteurs du projet pour qu’ils fassent preuve d’une approche constructive et qu’ils intègrent la raison, ont été tout simplement ignorés », a précisé V. Nebenzia.

Selon lui, les auteurs de cette résolution, qui a fini par être bloquée par Moscou, ont tort d’affirmer qu’ils avaient déployé des efforts colossaux pour négocier une résolution sur le Mali, puisque les préoccupations de ce pays africain ont été totalement ignorées.

Les sanctions contre le Mali ont expiré le 31 août, après que le Conseil de sécurité n’a réussi à adopter aucun des deux projets de résolutions visant à les prolonger.