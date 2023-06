Le dilemme de l’Oncle Sam, selon V. Zelensky : La chute de l’Otan ou la guerre

« Si l’Ukraine perd et si la Russie occupe l’Ukraine, la Russie continuera à avancer vers les pays baltes, la Pologne, etc. La guerre commencera alors avec l’un des pays de l’OTAN, et à ce moment, les États-Unis devront choisir entre l’effondrement de l’OTAN ou l’entrée dans la guerre », a ajouté V. Zelensky dans une interview réalisée jeudi avec le média US NBC News.

Les États baltes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont tous membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), tout comme la Pologne, et une attaque contre l’un des membres de l’alliance est considérée comme une « attaque contre tous » en vertu du principe de défense collective de l’organisation du traité.

V. Zelensky a évoqué la possibilité d’une participation de l’OTAN en riposte à la suggestion de certains politiciens Républicains selon laquelle les États-Unis devaient réduire leurs dépenses pour la guerre en Ukraine.