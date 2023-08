Le chef de la diplomatie algérienne en Amérique : Les communiqués d’Alger et de Washington divergent

Les entretiens entre les deux parties ont porté essentiellement sur « le partenariat avec l’Algérie et des consultations sur les priorités communes, y compris la stabilité au Sahel et une paix juste et durable en Ukraine. Nous avons également affirmé notre plein soutien au processus politique de l’ONU pour le Sahara occidental », a déclaré le chef de la diplomatie US.

Mais c’est une trajectoire que celle adoptée par la diplomatie algérienne. En effet, elle a souligné, via un communiqué, que les deux responsables « ont discuté des derniers développements de la question du Sahara occidental et réitéré leur soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, M. Staffan de Mistura, visant à permettre aux deux parties au conflit de s’engager sérieusement et sans conditions préalables dans le processus politique mené par les Nations unies ».

Une version immédiatement contredite par le département d’Etat US. Les deux ministres « ont réitéré leur plein soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général Staffan de Mistura alors qu’il consulte intensivement toutes les parties concernées pour parvenir à une solution politique pour le Sahara occidental », précise un communiqué du département d’Etat US.

A rappeler que l’Algérie avait accepté de prendre part, fin mars au siège de l’ONU à New York, aux « consultations informelles et bilatérales » lancées par S. De Mistura avec toutes les parties engagées dans le conflit du Sahara occidental. L’Italo-sudéois avait d’ailleurs rencontré un diplomate algérien à la mission permanente de son pays auprès des Nations unies. Lord de réunions internationales, l’Algérie tient à réaffirmer, son « statut d’observateur » au conflit du Sahara, posture qui peine à convaincre les puissances internationales.

Dans une déclaration à la presse avant le début des entretiens avec son homologue algérien, A. Blinken a surtout mis l’accent sur la « lutte contre le terrorisme » et « le renforcement de la paix et la sécurité dans la vaste région du Sahel ». Le 11 juillet dernier, plusieurs médias algériens ont annoncé que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu de la part de son homologue américain, Antony Blinken, une lettre l’invitant à effectuer une visite de travail à Washington. C’était quatre jours avant le déplacement du président Abdelmadjid Tebboune en Russie.

Pour rappel, lors de la visite d’A. Tebboune à Pékin, la présidence algérienne avait faussement attribué à la Chine « le soutien à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ». Le communiqué chinois ne faisait aucune mention de ce changement radical de position de Pékin dans ce dossier.