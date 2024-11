Dans la matinée de jeudi 21 novembre, une frappe israélienne sur Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, à proximité de l’hôpital Kamal Adwan, a fait des dizaines de morts et de nombreux blessés. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Selon des informations d’Al-Jazeera, « l’occupation a commis un nouveau massacre qui a fait 66 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 100 blessés suite à la destruction d’un quartier résidentiel à proximité de l’hôpital Kamal Adwan dans le nord du pays ». Le média Al-Mayadeen évoque également un raid israélien sur le quartier Cheikh Radwan qui a fait 22 morts.

Parallèlement à ces deux frappes, l’armée israélienne continue ses opérations à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Depuis le 6 octobre dernier, elle intensifie ses efforts de guerre sur le nord de l’enclave palestinienne, notamment vers le camp de Jabalia et à Beit Lahia, afin d’empêcher le Hamas de reconstituer ses forces. La résistance palestinienne armée, bien que subissant des pertes, arrive toujours à faire mal à l’occupant.

Le 18 novembre, une frappe israélienne sur le nord de la bande de Gaza a fait des dizaines de morts. Le 28 octobre, une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel à Beit Lahia a fait au moins 109 morts, dont 25 enfants. Le 20 octobre, une frappe de l’armée israélienne avait déjà fait 73 morts dans une zone résidentielle de Beit Lahiya, ville de 89 000 habitants où, comme dans le reste du nord de la bande de Gaza, les secouristes disent ne plus pouvoir travailler.

Les Israéliens s’étripent

Yoav Gallant, ex-ministre israélien de la Sécurité, a mis en garde contre l’établissement d’un régime militaire dans la bande de Gaza que les soldats israéliens paieront de leur vie. « Les discussions sur la distribution de nourriture aux résidents de Gaza par des entreprises privées américaines sous la garde de l’armée israélienne sont une rhétorique sur le début d’un régime militaire », a-t-il écrit sur la plateforme « X »

Il a ajouté que « le prix du sang sera payé par les soldats de l’armée israélienne, et l’État d’Israël le paiera, à la lumière d’un mauvais arrangement des priorités qui conduira à négliger des tâches de sécurité plus importantes. »

Le ministre de la Sécurité démis de ses fonctions a estimé qu’« Israël doit préparer une entité alternative pour remplacer l’armée israélienne dans le contrôle de la région, sinon nous nous dirigeons vers un régime militaire », critiquant les efforts du gouvernement d’occupation en déclarant que « l’aide sera distribuée par des sociétés privées, et ces sociétés seront sous la garde de l’armée israélienne. « Nous en paierons tous le prix. »

Y. Gallant a souligné que « le régime militaire à Gaza ne fait pas partie des objectifs de la guerre, mais plutôt un acte politique dangereux et irresponsable ». Propos qui ont suscité la réaction de plusieurs ministres du gouvernement d’occupation. « Ce soir, on a eu une preuve de plus à quel point le Premier ministre a bien fait en renvoyant le ministre de la Défense défaillant Gallant », a répondu sur X Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, tout en estimant que « le contrôle par l’armée israélienne de l’aide aux habitants de Gaza est nécessaire pour démanteler le Hamas et lui arracher le dernier contrôle qu’il lui reste dans la bande de Gaza. »

En outre, Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, a déclaré au journal Yedioth Ahronoth que « pendant une année entière, Gallant a imaginé l’existence d’une entité alternative inexistante qui ferait le travail en notre nom et nous a en fait empêché de porter la responsabilité de la distribution de l’aide ». Il a ajouté que « parce que cette entité inexistante n’est pas venue, Gallant a permis au Hamas de contrôler l’aide humanitaire et de maintenir son pouvoir dans la bande de Gaza, ce qui a conduit à la poursuite de la guerre et a augmenté son coût et les souffrances des personnes enlevées et de leurs familles. »

Amichai Shekli, ministre israélien de la diaspora, s’est adressé directement à Y. Gallant en indiquant que « ce qui est politique, dangereux et irresponsable, c’est votre comportement l’année dernière, lorsque vous avez empêché l’establishment de la sécurité et l’armée israélienne, contrairement à la position du gouvernement, de trouver des alternatives à la distribution de l’aide et en s’efforçant d’assurer l’approvisionnement en fournitures et en air respirable pour le Hamas chaque jour… une folie sans précédent. »

La radio militaire israélienne a rapporté mercredi que « Netanyahu et le nouveau ministre de la Défense, Yisrael Katz, ont eu avec des spécialistes une discussion de quatre heures hier, mardi, concernant Gaza, pour discuter un projet visant à amener une société de sécurité privée américaine à Gaza », sans indiquer son identité. Le journal Israel Hayom a révélé une réunion tenue par Katz avec de hauts dirigeants de l’armée israélienne pour discuter « de la possibilité qu’une société de sécurité privée américaine pénètre dans certains quartiers de Gaza et assume la responsabilité du côté civil et distribue l’aide humanitaire, à condition que l’armée israélienne leur assure uniquement une couverture de sécurité. »

Le Wall Street Journal et le Financial Times ont précédemment rapporté l’existence d’un plan israélien connu sous le nom de « plan de bulle » pour gérer Gaza après la fin de la guerre d’extermination. Il vise à créer des zones spécifiques au sein de la bande de Gaza, connues sous le nom de « bulles » qui sont « libres du contrôle du Hamas ».

Les milieux ultra-orthodoxes israéliens appellent de plus en plus à l’occupation de la bande de Gaza, en particulier son nord qui est en proie à une guerre d’extermination et de déplacement de sa population.