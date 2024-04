L’armée russe grignote plus de terrain en Ukraine : Et abat une nuée de drones…

« Sur le front d’Avdeïevka, des unités du groupement Centre ont libéré la localité de Vodianoïé », située en République populaire de Donestk (RPD), a déclaré vendredi l’armée russe dans un rapport d’activités hebdomadaire (31 mars-5 avril) publié sur sa chaîne Telegram. Les troupes russes « ont continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie et à occuper des positions plus avantageuses », a ajouté le communiqué.

Depuis le 31 mars, des chaînes Telegram russes puis ukrainiennes ont fait état de la prise par l’armée russe de cette commune située à quelques kilomètres à l’ouest d’Avdeïevka, ville-forteresse aux portes de Donetsk libérée par l’armée russe mi-février. Dans la foulée de cette victoire, l’armée russe avait annoncé la prise de plusieurs localités les semaines suivantes. Peu à peu, les troupes russes reprennent du terrain. «En une semaine, dans cette direction, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 1 695 militaires, trois chars, 15 véhicules blindés de combat, 23 véhicules et 19 canons d’artillerie de campagne », a affirmé le ministère. Le 21 mars, l’armée russe avait annoncé la libération de Tonenkoïe, un autre village de la RPD. Dans la matinée de ce 5 avril, Yan Gaguine, conseiller du chef de la RPD Denis Pouchiline, avait déclaré lors d’une interview à RIA Novosti que les troupes russes étaient entrées dans les faubourgs de Tchassov Iar, située à dix kilomètres à l’ouest de la ville de Bakhmout qui fut le théâtre d’âpres affrontements durant plus de sept mois. Considérée comme la plus sanglante depuis le début du conflit, la bataille de Bakhmout fut couronnée en mai 2023 par une victoire russe.

Par ailleurs, la DCA russe n’aura pas chômé entre-temps. « Durant la nuit et la matinée du 5 avril, plusieurs tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec recours aux drones aériens ont été empêchées », a annoncé la Défense russe sur sa chaîne Telegram. Selon la même source, ce sont 44 drones qui ont été « interceptés » dans la seule région de Rostov, six dans la région de Krasnodar, plus éloignée de la frontière ukrainienne que les autres. Un appareil sans pilote a également été détruit dans chacune des régions de Saratov, Koursk et Belgorod.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale, la Défense russe annonce quasi-quotidiennement la destruction de drones ukrainiens tentant d’entrer en Russie. Les forces de Kiev recourent à ces engins afin de frapper derrière les lignes russes, tant par les airs que par voie maritime. Une méthode adoubée par les puissances occidentales, qui ont apporté leur soutien financier et matériel à l’Ukraine pour permettre à celle-ci d’acquérir et produire davantage de ces engins sans pilote. Ces attaques occasionnent des pertes dans la population civile. Le 29 mars, dans la région de Belgorod, une personne avait été tuée et deux autres blessées dans l’attaque d’un drone ukrainien contre un immeuble d’habitation, avait annoncé le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov.

En Ukraine, la veille jeudi, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que son armée avait réussi à stabiliser la situation sur plusieurs parties du front, mais il a sonné l’alerte sur le renforcement nécessaire des défenses anti-aériennes du pays, alors que les attaques de missiles, de drones et de bombes volantes se multiplient. V. Zelensky a longuement consulté Oleksandr Syrsky, son nouveau chef des armées, nommé en février. Une discussion à l’issue de laquelle le chef de l’État ukrainien a déclaré que les forces de Kiev avaient réussi à freiner la poussée russe sur le front du Donbass, et ce, malgré une grave pénurie de munitions.

Dans ce contexte, les dirigeants ukrainiens mettent l’accent sur la défense anti-aérienne, alors que les régions frontalières de Kharkiv et de Soumy sont soumises à un feu roulant de projectiles en provenance de Russie, dévastant les infrastructures et faisant de nombreuses victimes civiles… Au moins huit personnes ont été tuées et une dizaine d’autres blessées dans de nouvelles frappes russes sur Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine près de la frontière russe, et les régions de Soumy (nord-est) et de Donetsk (est), ont annoncé les autorités. Dans la région orientale ukrainienne du Donbass, Tchassiv Iar, la dernière localité importante avant la grande ville de Kramatorsk, est quant à elle sous « le feu constant » des militaires russes, a déclaré ce vendredi à l’AFP le chef de son administration militaire.

Protéger le ciel de Kharkiv et de Soumy est une nécessité absolue et urgente, a déclaré jeudi V. Zelensky, faisant de la recherche de systèmes Patriot la priorité numéro 1 de la diplomatie ukrainienne.