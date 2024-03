L’ambassadrice US convoquée par la diplomatie russe : Trois ONG US jugée indésirables par Moscou

La diplomatie russe a indiqué jeudi 7 mars avoir convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis Lynne Tarcy. La diplomate américaine « a été informée » que trois ONG américaines, en l’occurrence l’American Council for International Education, le Cultural Perspectives et l’Institute of International Education, avaient été reconnues indésirables en Russie. Ces trois organisations ont bénéficié selon Moscou du soutien de l’ambassade US et mis en œuvre des « projets antirusses visant à recruter des « agents d’influence » sous couvert d’échanges éducatifs et culturels ».

Une note officielle a été remise à L. Tarcy, exigeant que Washington « mette fin à toute assistance aux activités de ces organisations ». « Si elle se poursuivait, elle serait considérée comme une violation de la loi russe », précise la diplomatie russe, qui a de surcroît dénoncé les programmes éducatifs de ces ONG, promouvant des « attitudes et des valeurs étrangères à la société russe ». « Il est particulièrement souligné que les tentatives d’ingérence dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, y compris les actions subversives et la propagation de la désinformation dans le contexte d’élections et d’une opération militaire spéciale, seront strictement et résolument réprimées, pouvant aller jusqu’à l’expulsion des employés de l’ambassade américaine impliqués dans de telles actions », conclut le communiqué du ministère russe des affaires étrangères