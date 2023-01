L’ambassadeur du Brésil à Tel-Aviv limogé : Un changement de cap diplomatique ?

De nombreux comptes des réseaux sociaux brésiliens ont diffusé les scènes de violence contre le siège du Congrès, de la Cour suprême et le Palais présidentiel, et les photos des partisans de J. Bolsonaro arboraient des drapeaux israéliens pendant les assauts qui ont duré des heures avant l’intervention des forces de sécurité brésilienne.

De nombreux partisans du président brésilien Lula da Silva ont estimé que « la présence de drapeaux israéliens indiquait le manque de patriotisme chez les partisans de Bolsonaro », d’autant plus que cela s’accompagnait également d’une large présence de drapeaux US. D’autres ont réclamé que « que le gouvernement enquête sur les antécédents des personnes » qui arboraient ces drapeaux. Tandis que d’autres ont estimé dans leurs commentaires que le fait « de brandir le drapeau israélien est normal dans les opérations menées contre la démocratie, et ce partout dans le monde ».

Sur ces entre-faits, Mauro Vieira, ministre brésilien des Affaires étrangères, a limogé mercredi soir l’ambassadeur du pays auprès de l’entité sioniste, Gerson Menandro García de Fritz et a ordonné sa mutation de son poste. Selon les médias israéliens, Fritz, général à la retraite de l’armée brésilienne et confident de l’ancien président brésilien, a été nommé à ce poste par ce dernier en 2020 dans le cadre d’une nomination politique, dans le but de renforcer la coopération sécuritaire avec Israël, comme l’a confirmé le site Wala israélien.

« Lorsqu’il a occupé le poste de président du Brésil, J. Bolsonaro a radicalement changé la politique étrangère de son pays et a adopté une position plus pro-israélienne que ses prédécesseurs », estiment ces médias. Il a expliqué qu’il « a même changé le système de vote du Brésil dans les institutions des Nations Unies sur la question israélo-palestinienne ».