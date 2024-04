L’Algérie fait valser le Maghreb à trois : Est-il possible d’isoler le Maroc ?

La réunion à Tunis des trois pays maghrébins était programmée à l’issue du sommet du 3 mars organisé dans la capitale algérienne, entre Abdelmadjid Tebboune, Kaïs Saïed, et Mohamed Younes El-Menfi. Les trois présidents avaient alors « examiné la situation dans la région du Maghreb et souligné la nécessité d’unifier et d’intensifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires, au service des intérêts des peuples des trois pays ».

Pour rappel, A. Tebboune a justifié le projet du Maghreb excluant le Maroc. « Nos voisins occidentaux souhaitent rejoindre l’Organisation ouest-africaine de développement (CEDEAO) et ils sont libres de le faire », avait-il souligné 30 mars lors d’une rencontre avec des médias locaux.

Une façon comme une autre pour l’homme lige du système algérien de « noyer le poisson ». L’actuel locataire du Palais El Mouradia n’a d’autre choix que d’avaliser tous les desseins des galonnés qui ont la main haute sur la stratégie algérienne. Pour les généraux algériens, l’isolement du Maroc à l’échelle nord-africaine relève de l’impératif de l’heure pour l’affaiblir à défaut de l’anéantir. Il est regrettable que la Tunisie ait choisi de se prêter à ce jeu à somme nulle. Car ni l’Histoire commune, ni le diktat de la géographie, ne sauraient porter pareil projet au-delà de ce qu’il est : boiteux.

Cette valse à trois ne saurait forcer le destin régional qui appelle à une autre approche moins rigide et plus ouverte aux appels rationnels restés sans écho : l’ouverture des frontières et la normalisation entre Rabat et Alger tout en laissant au temps le soin de mûrir les solutions aux dossiers clivants en tête desquels trône, bien entendu, le dossier du Sahara occidental récupéré par le Maroc.