La Russie endigue les offensives ukrainiennes : Moscou s’approprie des armes occidentales

L’armée russe assurait lundi avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans le sud du pays. « Dans la zone du saillant de Vremivka, les unités de défense ont repoussé, à l’aide d’artillerie et de systèmes lance-flammes du groupement des forces « Est », trois attaques de l’adversaire depuis Velyka Novossilka (…) et de la localité de Levadné », a indiqué un communiqué du ministère russe de la Défense.

Les combats sont rudes au sud-est de Zaporojié. L’armée ukrainienne a revendiqué dans la matinée du même jour les prises de villages de Blagodatné et Makarivka, avant que ne soit signalé à la mi-journée une contre-attaque russe sur Makarivka par Rybar. « Une contre-attaque a commencé de la part de nos gars. Ils travaillent dans le sens de Neskuchny, chassant l’ennemi de Makarovka », a déclaré en début d’après-midi à la radio Komsomolskaya Pravda Vladimir Rogov, membre de l’administration de la région de Zaporojié.

L’armée russe, quant à elle, affirme infliger de très lourdes pertes aux Ukrainiens. Aucun des deux camps n’a rapporté ses propres pertes.

Forte d’armements occidentaux et après des mois de préparation, l’Ukraine a lancé début juin sa contre-offensive. Vladimir Poutine a affirmé, le 9 juin, que ses forces repoussaient les attaques adverses, mais deux jours plus tard, Kiev a revendiqué ses premiers gains, jugés « marginaux après près d’une semaine de combats » par l’AFP, qui n’évoque donc aucune percée.

Alors que les troupes ukrainiennes sont à l’offensive, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères a demandé à l’Allemagne qu’elle fournisse plus de chars lourds Leopard et autres blindés. Il a également réclamé des missiles de croisière.

« L’armée ukrainienne a besoin de toute urgence de beaucoup plus de chars de combat occidentaux, de véhicules de combat d’infanterie et d’autres véhicules blindés », a déclaré au Tagesspiegel, dans une interview publiée le 11 juin, Andriy Melnyk, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères. Un timing qui interpelle, alors que des images de destruction sur le front de blindés fournis par Berlin et Washington ont été diffusées ces derniers jours.

Aux yeux d’A. Melnyk, ancien ambassadeur ukrainien à Berlin, l’effort allemand en matière de cession de chars lourds à l’Ukraine – 18 Leopard sur un parc de 300 – pourrait être « triplé sans mettre en danger la capacité de l’Allemagne à se défendre. Chaque Leopard 2 vaut littéralement son pesant d’or pour l’offensive décisive », a-t-il insisté.

Le diplomate a également réclamé « 60 autres véhicules de combat d’infanterie Marder ». En matière de VCI, A. Melnyk a également réitéré une demande qui aurait été formulée à la Bundeswehr l’an dernier. En l’occurrence, « mettre à disposition 10% de l’inventaire des véhicules blindés de transport de troupes Puma [le remplaçant du Marder], des blindés à roues Boxer, des véhicules blindés de transport de troupes Fuchs ou des véhicules de reconnaissance Fennek disponibles », égraine le ministre ukrainien auprès du Tagesspiegel. A. Melnyk a également renouvelé la demande de Kiev auprès de Berlin de se voir délivrer des missiles de croisière Taurus. D’une portée supérieure aux Storm Shadow franco-britanniques, ces missiles subsoniques peuvent être déployés par des F-15E et F/A-18 américains ainsi que par les Gripen suédois et Eurofighter Typhoon. Concernant ces derniers, le ministre ukrainien espère d’ailleurs que Berlin contribuera aux 130 avions de combat réclamés par Kiev. Entre fin janvier 2022 et fin février 2023, Berlin aurait fourni près de 4,6 milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine, selon le décompte du Kiel Institute. Un montant qui ne prend pas en considération les 2,7 milliards d’aides militaires supplémentaires annoncés par Berlin le 13 mai, la veille d’une visite de Volodymyr Zelensky en Allemagne. Les forces ukrainiennes sont, depuis une semaine, à l’offensive et revendiquent la prise de plusieurs localités.