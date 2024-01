La résistance irakienne cible le port israélien d’Ashdod : Le blocus d’Israël étendu à la Méditerranée…

Abu Alaa al-Wala’i, secrétaire général des Brigades Sayed al-Chouhada en Irak, avait annoncé, la veille, le début de la deuxième phase des opérations de la Résistance islamique en Irak, laquelle comprend le renforcement du blocus de la navigation maritime israélienne dans la Méditerranée et la mise hors service des ports de l’entité.

Mardi, la Résistance islamique en Irak avait annoncé avoir ciblé le port d’Ashdod dans les territoires occupés avec des drones, soulignant qu’elle allait « continuer à détruire les bastions ennemis en soutien à notre peuple à Gaza ». Au début de ce mois, elle a revendiqué la responsabilité d’avoir frappé une cible vitale dans Haïfa occupée, à l’aide d’un missile Arqab à longue portée.

En soutien au peuple palestinien à Gaza, en proie à une guerre meurtrière sans précèdent, et pour protester contre le soutien de Washington a l’entité sioniste, des factions irakiennes ont lancé des attaques contre les bases US en Irak et en Syrie . Depuis le début des opérations, les forces américaines dans ces deux pays ont subi environ 151 attaques, qui ont blessé environ 70 de leurs soldats, selon ce que rapporte Reuters du Pentagone. Les opérations de résistance en Irak ne se sont pas limitées aux forces US, mais ont également touché des cibles israéliennes.

Mercredi, le magazine américain Foreign Policy a rapporté que les États-Unis envisageraient de se retirer de Syrie, alors que l’administration US reconsidère ses priorités militaires dans la région.

La Résistance islamique en Irak a revendiqué, mercredi, le ciblage des forces américaines sur les bases de Koniko et Ain al-Assad et sur l’aéroport d’Erbil, avec des missiles et des drones. La résistance a déclaré, dans un communiqué, que « cette attaque s’inscrit dans la continuité de l’approche de résistance à l’occupation américaine en Irak et dans la région, et en réponse aux massacres de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza ».

Mardi dernier, les quartiers généraux des Forces de mobilisation populaire ont fait l’objet d’attaques américaines à Al-Qaim, à la frontière irako-syrienne, et à Jurf Al-Nasr, au nord de Babylone, au sud de Bagdad. Le commandement des opérations d’Al-Jazeera – Forces de mobilisation populaire a déclaré que l’agression avait entraîné la mort d’un martyr à Al-Qaim, à l’ouest d’Anbar, et des dégâts matériels dans un bâtiment d’entraînement à Jurf Al-Nasr.

Par ailleurs, la résistance a visé le même jour, et à deux reprises, la base américaine d’Ain al-Assad, dans le gouvernorat d’Anbar, à l’ouest du pays, via des drones. À la suite des frappes de la résistance, les États-Unis d’Amérique ont évacué ce mois-ci la base Hemos, située dans la campagne de la ville de Qamishli, au nord d’Al-Hasakah en Syrie.