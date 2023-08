La répression israélienne s’intensifie en Cisjordanie : Arrestations à tours de bras !

Des témoins ont rapporté au site PalToday que les forces d’occupation ont fait irruption dans les maisons des citoyens et arrêté 28 citoyens du camp d’Aqabat Jaber, de Naplouse, de Tulkarem et du camp d’Al-Fawar. Certains d’entre eux ont été relâchés.

Depuis l’opération d’Al-Khalil qui a eu lieu mardi 22 août, les forces d’occupation avaient mené une campagne d’arrestations massive visant environ 100 Palestiniens en trois jours. Entre-temps, les forces d’occupation israéliennes poursuivent pour le cinquième jour consécutif le resserrement de l’étau sur la ville d’Aqraba, au sud de Naplouse. Salah Jaber, maire de la vielle, a déclaré que « les forces d’occupation ont attaqué, à l’aube de ce jeudi, une vingtaine de maisons au centre de la ville. »

Il convient de noter que la résistance palestinienne a mené une opération près du poste de contrôle de Hawara, entraînant la mort de deux colons. L’occupation n’y a toujours pas trouvé les auteurs.

La situation dans la mosquée d’Al-Aqsa n’est pas meilleure, des dizaines de colons, escortés par la police d’occupation, ont pris d’assaut ce lieu saint de l’Islam. Les colons ont effectué, jeudi, des tournées provocatrices dans les cours de la mosquée Al-Aqsa, y menant des rituels talmudiques.

Des groupes de colons prennent d’assaut quotidiennement, à l’exception des vendredi et samedi, la mosquée d’Al-Aqsa. Face à ces provocations, les actes de résistance se sont intensifiés en Cisjordanie au cours des dernières vingt-quatre heures. 25 opérations y ont visé les forces d’occupation et les colons.

Le Centre d’information palestinien « Maati » a recensé 4 fusillades et la destruction de deux véhicules de colons.

Alerte contre X !

La bataille des Palestiniens s’ouvre aussi à l’espace cybernétique. En effet, un changement dans les conditions d’utilisation des abonnés X-Premium, anciennement Twitter Blue, nourrit le débat. Surtout que les utilisateurs devraient, dans les prochaines semaines, avoir à faire vérifier leur identité en fournissant une copie de leur pièce d’identité et en envoyant un « selfie ». Mais la vérification d’identité est sous-traitée à une société israélienne. Et les liens de celle-ci avec les services secrets israéliens inquiètent certains utilisateurs, notamment les Palestiniens.

La société se nomme Au10tix. Basée à Hod HaSharon, au nord de Tel-Aviv, elle s’est spécialisée dans la vérification d’identité et a déjà eu des contrats avec d’importantes sociétés comme Google, Uber ou PayPal. Ce ne sont pas ses compétences, mais ses possibles liens avec les services secrets israéliens qui interrogent. Nadim Nashif, directeur de 7amleh, une organisation palestinienne de défense des droits numériques établie en Israël, explique le dessous des cartes. « Ce sous-traitant est israélien. Et son personnel et ses dirigeants ont des liens clairs avec l’appareil sécuritaire israélien. Ils en sont des vétérans. Il y a donc une peur parmi les militants palestiniens et arabes des droits de l’homme que leurs données tombent entre les mains d’agences dont ils ne veulent pas», relève-t-il.

Une évolution d’autant plus alarmante pour N. Nashif qu’elle s’inscrit dans un contexte inquiétant en termes de respect des droits de l’homme depuis le rachat de Twitter (renommé X depuis peu) par Elon Musk. « Il a viré tout le service des droits de l’homme qui existait à l’époque de Twitter. Ceux qui étaient responsables de la confidentialité et du respect des droits de l’homme ne sont plus là. Son approche, c’est fondamentalement l’argent, les affaires, les technologies. Mais il n’y a pas de mécanisme pour respecter les droits digitaux et fondamentaux et la confidentialité des gens. »

Dans les Territoires palestiniens et dans le monde arabe, plusieurs utilisateurs de Twitter/X appellent à ne pas partager leurs données biométriques avec la plateforme. Et certains disent vouloir se tourner vers d’autres réseaux.