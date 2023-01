La guerre en Ukraine vue par un philosophe russe : Endiguer l’hégémon occidental, assure A. Douguine

La multipolarité n’est « pas contre l’Occident en tant que tel », a déclaré A. Douguine, mais « contre la prétention de l’Occident à être le modèle, à être l’exemple unique » de l’histoire et de la compréhension humaine. La russophobie actuelle et la haine de la Russie sont, selon lui, une relique de la pensée de la guerre froide et de la « compréhension bipolaire de l’architecture des relations internationales ».

Lorsque l’Union soviétique s’est autodétruite en décembre 1991, elle a laissé la « civilisation libérale occidentale globale » aux commandes du monde, a noté ce philosophe russe. Cet hégémon refuse aujourd’hui d’accepter un avenir dans lequel il serait « non pas l’un des deux, mais l’un des quelques pôles », remis à sa juste place en tant que « partie, et non pas totalité, de l’humanité ».

A. Douguine a décrit l’Occident comme un « pur libéralisme totalitaire », qui prétend détenir la vérité absolue et cherche à l’imposer à tous. « Il y a un racisme inhérent au libéralisme occidental », a déclaré le philosophe à Donald Courter de RT, car il « identifie l’expérience historique, politique, culturelle occidentale comme universelle ».

« Rien d’universel n’existe dans la multipolarité », a-t-il encore insisté, expliquant que chaque civilisation peut et doit développer ses propres valeurs. La Russie doit spécifiquement surmonter des siècles de domination idéologique occidentale, a-t-il dit, et créer quelque chose de « nouveau, de frais, de créatif » qui se dresserait néanmoins « en réfutation directe de l’hégémonie libérale occidentale, contre la société ouverte, contre l’individualisme, contre la démocratie libérale ».

Il a rejeté les approches « dogmatiques » du marxisme, du fascisme ou du libéralisme en matière de politique et d’économie, affirmant que la Russie devait s’efforcer d’adopter une approche « holistique » dans laquelle le spirituel serait plus important que le matériel. L’obsession des biens matériels finit par asservir les gens, a encore précisé A. Douguine.

Déplorant l’effondrement de l’Union soviétique en décembre 1991, qu’il a qualifié de « suicide » perpétré par des bureaucrates assoiffés de pouvoir à Moscou, le penseur russe s’est fait l’écho du président russe Vladimir Poutine, qui l’a qualifié de « désastre géopolitique » et l’a décrit comme une victoire majeure pour la « puissance maritime ». Si l’URSS était à l’opposé de l’Empire russe en termes d’idéologie, a-t-il expliqué, en termes géopolitiques, les deux étaient une seule et même entité, la puissance la plus forte dans ce que le géographe anglais Harold Mackinder a décrit comme le Heartland mondial.

Si certains observateurs occidentaux ont surnommé A. Douguine « le cerveau de Poutine », ce philosophe et auteur de 60 ans n’a aucune relation officielle avec le Kremlin. Il soutient ouvertement l’opération militaire en cours en Ukraine, dont il considère l’indépendance comme un projet impérial occidental visant la souveraineté russe.

Daria, fille d’A. Douguine âgée de 29 ans, a été assassinée en août par une voiture piégée par des agents ukrainiens. Bien que Kiev ait officiellement nié l’attentat, les services de renseignement américains ont déclaré par la suite qu’ils pensaient que quelqu’un au sein du gouvernement ukrainien en était responsable.