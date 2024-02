La Cisjordanie au bord de l’explosion : L’armée sioniste repoussée à Jénine

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont rapporté que « les factions de la résistance avaient engagé des affrontements avec des mitrailleuses et des engins explosifs, à proximité d’une maison assiégée par les forces spéciales israéliennes dans la région de Horsh Al-Saada, à l’ouest de Jénine, dans le nord du pays ».

Les forces d’occupation avaient envoyé des renforts militaires dans la zone d’affrontements à Horsh Al-Saada à Jénine, avant de se retirer du camp sous le poids des affrontements.

Pour sa part, le Croissant-Rouge palestinien a annoncé que « ses équipes ont soigné deux blessés suite à l’assaut de la ville de Jénine par les forces d’occupation », notant que « les blessés ont été transférés à l’hôpital ».

Dans ce contexte, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut plusieurs villages et villes du gouvernorat de Ramallah et d’Al-Bireh, et ont fermé l’entrée principale de la ville de Sinjil, au nord de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie.

Des sources de sécurité locales ont rapporté que « les forces d’occupation ont pris d’assaut les villages et villes d’Ain Yabrud, Beitin et Deir Dibwan, à l’est de Ramallah, ainsi que les villages de Bilein et Kharbatha Bani Harith, à l’ouest, sans qu’aucune arrestation ni aucun blessé ne soient signalés jusqu’à présent », ajoutant que « les forces d’occupation ont fermé la porte d’entrée principale de la ville de Sinjil, entravant la circulation des citoyens ».

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qods – Brigade Tulkarem ont affirmé « qu’elles avaient ciblé une force d’infanterie des forces d’occupation avec un explosif Ghaith 5 à la porte de Deir Al-Ghusun, au nord du gouvernorat de Tulkarem en Cisjordanie, confirmant que des blessures mortelles ont été réalisées ». D’autre part, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 8 citoyens et les ont agressés dans la ville d’Hébron. Elle a également pris d’assaut les villages de Nabi Saleh, au nord-ouest de Ramallah, et de Jalboun, à l’est de Jénine.

L’Autorité des Affaires des Prisonniers et des Ex-Prisonniers et le Club des Prisonniers Palestiniens ont fait état, dans un rapport conjoint, du résumé de la campagne d’arrestation menée par les forces d’occupation israéliennes, depuis samedi, jusqu’à dimanche, soulignant qu’au moins 15 Palestiniens sont originaires de Cisjordanie, dont le journaliste Sami Al-Shami et d’anciens prisonniers, qui ont été arrêtés.

Selon le rapport, le bilan des arrestations israéliennes contre des Palestiniens, dans diverses régions de Cisjordanie et d’alQods occupée, a augmenté après le 7 octobre 2023, pour atteindre environ 7 225, et ce bilan inclut ceux qui ont été arrêtés chez eux, ou via des points de contrôle militaires, et ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression, et ceux qui ont été retenus en otages.

L’armée d’occupation israélienne avait précédemment mis en garde contre une explosion en Cisjordanie au cours du prochain mois sacré du Ramadan, avec une escalade des affrontements dans ses villes entre les résistants palestiniens et les forces d’occupation.