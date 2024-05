La bande de Gaza et la Cisjordanie zones de guerre : Israël tente en vain d’enrayer la résistance palestinienne

De violents affrontements sur différents fronts de combat dans la bande de Gaza sont rapportés ce mercredi par les médias. La résistance palestinienne qui affronte une des plus puissantes armées dans la région assure avoir infligé de nouvelles pertes aux soldats d’occupation. Les Brigades Al-Qods et celles du Martyr Omar Al Kassem ont ciblé, avec des roquettes, Ashkelon et la base israélienne de Zikim. Les engins israéliens engagés dans les campagnes au nord, comme au sud de l’enclave palestinienne, sont soumis aux tirs de roquettes s’ils ne sont pas plastiqués. Des médias israéliens qui ont signalés deux événements « graves » ont signalé plus tard que 6 soldats israéliens blessés ont été évacués par des hélicoptères militaires de la bande de Gaza.

La veille mardi, les Brigades Al-Qassam ont ciblé un bulldozer militaire D9 avec un obus Al-Yassin 105 à la frontière palestino-égyptienne, au sud-est de la ville de Rafah et ciblé un véhicule de transport de troupes avec un obus Tandem, au sud-est de la même ville. Elles ont réussi aussi à tirer sur trois soldats sionistes au nord de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. L’armée d’occupation a reconnu que 3.568 militaires ont été blessés depuis le début de l’offensive, dont 1.776 pendant l’offensive terrestre contre l’enclave palestinienne.

Dans la région de Tal al-Zaatar, au nord de la bande de Gaza, les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont ciblé un char israélien avec un dispositif d’action de guérilla et ont fait exploser un dispositif de télévision antipersonnel contre un rassemblement de soldats israéliens à proximité de la mosquée Omar bin Al-Khattab. Elles ont fait exploser une mine contre un certain nombre de soldats de l’occupation, les tuant et les blessant à proximité de la mosquée Al-Bashir. Dans la même zone, elles ont également visé une force spéciale israélienne retranchée à l’intérieur d’une maison avec un obus anti-fortifié TBG, tuant et blessant ses membres. Toujours à proximité de la mosquée Omar bin Al-Khattab, elles ont ciblé 5 soldats israéliens avec une grenade à main et les ont tués à partir du point zéro. En parallèle, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa étaient engagés dans de violents affrontements à la mitrailleuse et aux obus RPG avec les soldats d’occupation à proximité de la mosquée Omar bin Al-Khattab à Tal Al-Zaatar, causant des victimes directes dans leurs rangs.

À l’est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, les Brigades Al-Qassam ont ciblé 3 chars israéliens Merkava avec des obus Al-Yassin 105. Et ont également réussi à faire exploser un engin antipersonnel au sein d’une force terrestre, tuant et blessant ses membres au centre du camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Dans la même zone, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé un char israélien Merkava avec un obus anti-blindé, réalisant un coup direct et bombardé des concentrations de soldats et de véhicules d’occupation à l’est du camp de Jabalia avec un barrage d’obus de mortier de calibre moyen.

Quant au sud de la ville de Gaza, les Brigades Al-Qassam ont détruit un quartier général de commandement de l’occupation israélienne à coups d’obus de mortier. À leur tour, les Brigades Al-Qods, branche militaire du Jihad islamique, ont ciblé avec de lourds obus de mortier un rassemblement de soldats et de véhicules de l’occupation israélienne à proximité de l’école Qasara à Juhr Al-Dik, au nord-est du gouvernorat central, ce qui a nécessité l’intervention des hélicoptères pour évacuer les morts et blessés.

Dans le sud de la bande de Gaza, elle ont ciblé les soldats et les véhicules de l’occupation dans la ville de Rafah avec des obus de mortier moyen et de gros calibre. Au milieu de l’escalade des affrontements sur le terrain, les plateformes d’information israéliennes sur Telegram ont rapporté, citant un porte-parole de l’armée d’occupation, que deux soldats ont été grièvement blessés dans le sud de la bande de Gaza. Alors que la résistance continue d’infliger de lourdes pertes à l’occupant, le bilan de l’armée d’occupation, depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, s’élève à 631 morts, dont 283 tombés depuis le début de l’opération militaire terrestre dans la bande de Gaza, selon les dernières statistiques publiées par le site israélien Yedioth Ahronoth.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé aujourd’hui que le bilan des victimes de l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza s’est élevé à 35 709 martyrs et 79 990 blessés depuis le déclenchement de l’opération de déluge d’Al-Aqsa. Le ministère a indiqué dans un communiqué que l’occupation a commis 6 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, occasionnant 62 martyrs et 138 blessés au cours des dernières 24 heures. 10 martyrs, dont un bébé sorti du ventre de sa mère, lors d’un bombardement barbare israélien contre un rassemblement de personnes déplacées dans le centre de Gaza. Les autorités palestiniennes signalent que la situation dans la ville de Gaza et dans le nord de l’enclave empire sur le plan humanitaire, ce qui met en danger pas moins de 700.000 personnes. Elles lancent un appel pressant pour le déploiement dans ces zones d’hôpitaux de campagne et de personnel médical capable de gérer les urgences.

Mardi, l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, a été évacué par l’occupation de ses patients et de son personnel médical. Des sources médicales avaient rapporté qu’une jeune fille a été tuée à l’intérieur de la crèche de l’hôpital, au nord de la bande de Gaza, en raison de l’arrêt de la machine à oxygène et du siège continu de l’hôpital. Aujourd’hui mercredi, c’est au tour de l’hôpital Al Awda d’être évacué.

Nombre de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, ont été tués dans une série de raids et de bombardements d’artillerie qui ont visé Beit Lahia, Khan Yunis, les camps de réfugiés de Nuseirat, Al-Bureij et Jabalia, le quartier d’Al-Zaytoun, le ville de Rafah et Cheikh Ajlin. Les forces d’occupation ont bombardé plusieurs maisons de citoyens dans la région de Tal al-Zaatar, dans le camp de Jabalia. Les canonnières israéliennes, stationnées en haute mer à Khan Yunis, ont tiré intensément vers l’est. Trois civils ont été tués et plusieurs autres blessés, à la suite d’un raid israélien qui a visé une maison de la famille d’Abou Tir , abritant des personnes déplacées dans la ville d’Abasan al-Kabira, à l’est de la ville de Khan Yunis.

Bain de sang à Jénine

En parallèle, l’armée sioniste persiste dans ses offensives meurtrières en Cisjordanie. Un raid israélien sur la ville de Jénine a fait huit morts palestiniens. Depuis le 7 octobre, 512 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. Des affrontements entre les Brigades Al-Qassam et l’armée sioniste se sont poursuivis. Pour la deuxième journée consécutive, l’armée israélienne mène un raid dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. L’opération avait fait la veille huit morts palestiniens et une vingtaine de blessés. En effet, l’armée sioniste multiplie les opérations en Cisjordanie afin de lutter contre les cellules du Hamas ou du Jihad islamique présentes dans la zone. Le site palestinien Wafa, rattaché à l’autorité palestinienne, indique que l’État hébreu a envoyé « davantage de renforts militaires dans plusieurs quartiers de la ville et à l’intérieur du camp » en plus du survol de la localité par des drones de reconnaissance. La même source ajoute que les forces israéliennes ont procédé à plusieurs fouilles dans de nombreuses habitations, tout en arrêtant un certain nombre de Palestiniens.

Le 21 mai, le raid israélien dans la ville du nord de la Cisjordanie a tué huit palestiniens, dont « le spécialiste en chirurgie générale de l’hôpital de Jénine, Asid Jabareen, qui a été pris pour cible à proximité de l’hôpital, et l’enseignant Allam Jaradat, qui se rendait au travail », toujours selon Wafa. Le média palestinien rapporte qu’une pénurie d’eau a touché l’établissement hospitalier de la ville, en raison de l’opération de Tsahal. Al-Mayadeen a fait état ce 22 mai d’intenses combats entre les Brigades Al-Qassam et les forces israéliennes non loin du camp de Jénine. Elles sont engagées « avec d’autres factions, dans de violents affrontements contre les forces d’invasion, notamment en ciblant des véhicules israéliens avec des engins explosifs ». Outre Jénine, les forces israéliennes ont procédé à des raids dans plusieurs villes de Cisjordanie, notamment Qalqilya, la ville de Ni’lin, à l’ouest de Ramallah, la zone de Wadi Al-Hariya, dans la ville d’Hébron et également le village de Zaatara, à l’est de Bethléem, au sud de la Cisjordanie, précise le média libanais.

De surcroît, Wafa rapporte que plusieurs colons, « sous la protection de la police d’occupation israélienne », ont empêché les pèlerins de se rendre dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam.

La situation en Cisjordanie est de plus en plus tendue depuis l’attaque sanglante du Hamas du 7 octobre, les forces israéliennes multipliant les raids nocturnes pour procéder à l’arrestation et l’élimination des membres des factions palestiniennes. Au moins 512 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé. Depuis cette même date, 12 Israéliens au moins ont été tués en Cisjordanie (hormis Jérusalem-Est, partie de ce territoire annexée par Israël en 1967) dans des attaques ou des attentats palestiniens, selon des données officielles israéliennes reprises par l’AFP.