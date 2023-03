Jadara Foundation : Le leadership féminin à l’honneur de « Her Day For Her »

Ce programme soutenu par plusieurs partenaires engagés vient enrichir le programme d’accompagnement de Jadara Foundation au service des boursiers et boursières, indique un communiqué de Jadara Foundation, notant que cette 4ème édition de Master Class “Her Day For Her” a connu la présence de Said Ahmidouche, Wali de la région de Casablanca-Settat.

Akariou Samia, Ben Bahtane Nadia, Benmakhlouf Lamiae, Borja Meriem, Doukali Laila, Gannoune Aziza , Karkri Belkeziz Saloua, Larhtissi Nezha, Mhijir Oumaima, Naim El Idrissi Wafa, Zaim Sanaa, Zaoui Imane, 12 parcours très variés; mais une seule finalité: inspirer les filles présentes. “Ces 12 marocaines sélectionnées pour leur engagement et leurs réalisations ont planché devant plus de 300 jeunes filles pour les inspirer par leur parcours et leur permettre de briser la partie endogène du plafond de verre qui paralyse beaucoup de filles et femmes dans notre pays”, souligne le communiqué. Ainsi inspirées, les participantes ont pu se convaincre que chacune d’elles peut apporter une contribution significative à la société ; qui lui assure un épanouissement professionnel et personnel.

En effet, que ce soit dans le business, l’ingénierie, le sport, l’art, la politique, la recherche scientifique, le droit, le médical, l’aviation civile, la haute administration, la femme marocaine a démontré ses capacités de leadership. Le programme “Her Day For Her” a pour objectif de permettre à chacune des participantes de se projeter dans un avenir ou elle peut s’épanouir en s’inspirant d’une ou de plusieurs intervenantes.

La fondation, depuis sa création en 2001, a milité pour que l’avenir des jeunes filles et garçons ne souffre de déterminismes sociaux, territoriaux ou de genre. Cette année, Jadara Foundation a innové en proposant aux entreprises de célébrer la Journée Mondiale des Droits de la Femme en offrant des tickets d’accès à la Master Class à leurs collaboratrices au lieu de leur offrir des fleurs à cette occasion. “Plusieurs entreprises et banques ont bien voulu tester l’idée qui a d’ailleurs eu un grand succès. Jadara a dû refuser les dernières inscriptions au vu de la capacité de la salle prévue pour la rencontre. Cela démontre que de plus en plus d’acteurs économiques veulent célébrer le 8 mars comme il se doit. D’autant plus que ce programme s’aligne avec les ODD des nations unies notamment l’ODD5”, affirme le communiqué. “A quelques jours de la Journée Internationale des Droits de la Femme, Jadara Foundation souhaite démontrer qu’il est possible d’agir pour l’égalité des chances en matière d’éducation, d’accès à l’emploi et évolution Professionnelle”, conclut le communiqué.

Jadara Foundation est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique qui œuvre pour que les jeunes puissent faire des formations à la hauteur de leur mérite sans que les conditions sociales de leurs parents soient un frein. Elle agit ainsi pour l’ascension sociale.