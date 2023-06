J. Biden qualifie Xi Jinping de « dictateur » : Pékin retoque Washington

Les propos de J. Biden sont « ouvertement une provocation politique », a déclaré Mao Ning, porte-parole de la diplomatie chinoise. « Cette remarque de la partie américaine est vraiment absurde, très irresponsable, ne reflète pas la réalité, contrevient aux pratiques diplomatiques et porte gravement atteinte à la dignité politique de la Chine », a-t-elle déclaré à la presse.

À la fin de la deuxième journée de son voyage en Californie, J. Biden a passé la soirée de mardi avec ses soutiens pour une collecte de fonds en vue de sa campagne présidentielle. Au beau milieu de son discours pour motiver son auditoire à sortir le chéquier, l’hôte de la Maison Blanche explique que lorsqu’il a donné l’ordre d’abattre le ballon espion chinois en février dernier, ce qui a vraiment fâché Xi Jinping, c’est qu’il ne savait pas que ce ballon transportant du matériel pour collecter du renseignement était là. « C’est très embarrassant pour les dictateurs quand ils ne savent pas ce qui s’est passé », a déclaré Joe Biden, ajoutant : « Lorsque (le ballon) a été abattu (Xi Jinping) s’est trouvé très embarrassé et il a même démenti que (l’aéronef) se trouvait là. »

Chacun aura son avis sur le caractère démocratique ou non du pouvoir chinois. Mais ces déclarations interviennent deux jours seulement après une visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Pékin pour tenter de ranimer la communication entre les deux puissances, très abîmée justement à la suite de cette affaire. Une visite à laquelle J. Biden a fait allusion, estimant qu’A. Blinken avait fait « du bon boulot » en Chine. Mais, a-t-il poursuivi, il « faudrait du temps » pour apaiser la relation très tendue entre les deux grandes puissances. « Et d’ailleurs, je vous le promets, ne vous faites pas de souci à propos de la Chine. […] La Chine a de vraies difficultés économiques », a encore assuré le président américain.

Ce n’est pas la première fois que J. Biden fait des déclarations marquantes lors de réceptions de collecte de fonds, des événements en petit comité au cours desquels les caméras, les micros et les appareils photo sont exclus – les journalistes présents peuvent toutefois écouter les propos introductifs du président et les retranscrire. Si la visite d’A. Blinken à Pékin avait remis la relation avec la Chine sur la bonne voie, il n’est pas certain que ces propos du président l’aident à y rester.