Israël viole toujours la souveraineté syrienne : Un convoi patrouille au sud de Quneitra

Selon la chaîne Alikhbariah, les troupes israéliennes ont avancé dans le village d’Al-Asbah, situé dans la campagne sud de Quneitra, à bord de six véhicules militaires. Elles y ont effectué des fouilles de maisons et semé la peur parmi les résidents.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le même média avait rapporté que les forces israéliennes avaient repris des opérations de nivellement de terres et d’extension dans certaines zones de la province de Quneitra, tout en imposant des restrictions aux civils.

Aucune réaction n’a été enregistrée de la part des autorités syriennes concernant ces violations présumées de la souveraineté du pays par Israël.

Ces derniers mois, les incursions israéliennes dans le sud de la Syrie sont devenues quasi quotidiennes, impliquant souvent des perquisitions de domiciles, l’installation de points de contrôle et l’arrestation de civils, y compris des enfants et des bergers.

Après la chute du régime de l’ancien président syrien Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, Israël a annoncé la fin de l’Accord de désengagement de 1974 et a entrepris d’occuper la zone tampon le long de la frontière.

Malgré l’absence de menaces formulées par la nouvelle administration syrienne à l’encontre d’Israël, les forces israéliennes ont poursuivi leurs frappes aériennes en Syrie depuis la chute d’Assad, causant la mort de civils et visant des sites militaires, du matériel et des stocks de munitions.