Israël évalue ses dégâts : Y. Lapid parle d’ « effondrement stratégique et de désastre diplomatique » sans égal

Y. Lapid a précédemment affirmé que « M. Netanyahu a échoué politiquement et stratégiquement, n’ayant atteint aucun des objectifs qu’il s’était lui-même fixés pour cette guerre ». Il a averti que « réparer les dégâts politiques et stratégiques causés par l’arrogance, la négligence et le manque de planification stratégique prendrait des années ». Il a également déclaré qu’« aucun désastre politique de cette ampleur ne s’est produit dans toute notre histoire », indiquant « qu’Israël n’était même pas associé aux décisions concernant le cœur de sa sécurité nationale ».

Suite à l’accord de cessez-le-feu de deux semaines négociées par le Pakistan entre l’Iran et les États-Unis, des voix se sont élevées contre cet accord en Israël. Ces déclarations interviennent après l’approbation, mercredi matin, par le président américain Donald Trump, de la proposition pakistanaise de suspendre la guerre contre l’Iran pendant deux semaines en échange de l’ouverture du détroit d’Ormuz par Téhéran « en signe de bonne volonté ». Certains en Israël considèrent cette mesure comme contraire aux intérêts de l’occupation et comme un renforcement de la dépendance d’Israël envers Washington.

Les médias israéliens ont révélé une partie des pertes subies par Israël lors de la dernière guerre avec l’Iran et le Hezbollah, qui a duré environ 40 jours avec le premier, et dont les effets ont touché directement les infrastructures et l’économie, en plus du coût militaire.

Selon les données du « Magen David Adom », 23 personnes ont été tuées suite aux tirs de missiles et de roquettes depuis l’Iran et le Liban, tandis que le journal Yediot Aharonot rapporte que le nombre de blessés durant la guerre a dépassé les 7 183 Israéliens.

De son côté, l’armée d’occupation a reconnu la mort de 11 soldats lors des opérations au Sud-Liban, sachant que ce bilan n’est pas définitif en raison du renforcement de la censure militaire sur le nombre de morts et de blessés. S’ajoute à cela l’incident de la mort d’un colon israélien près de la frontière libanaise par les tirs de l’armée d’occupation « par erreur » le 22 mars, selon ce qui a été annoncé.

Sur le plan économique, Yediot Aharonot a estimé le coût de la guerre à environ 65 milliards de shekels, un chiffre préliminaire qui n’inclut pas toutes les pertes économiques indirectes, telles que le recul de la croissance ou la baisse des investissements.

Ce coût se répartit en plus de 50 milliards de shekels de facture militaire directe, et environ 10 milliards de shekels de facture civile directe, parallèlement à des milliards supplémentaires non comptabilisés liés aux pertes indirectes de croissance, d’investissement et de production.

Selon les indicateurs économiques accompagnant la guerre, la croissance a reculé d’au moins 1,5 %, et la consommation a chuté de près de 40 %, parallèlement à une baisse notable des investissements, un des secteurs du tourisme et de la culture, et au report de grands projets d’infrastructure.

En outre, les détails des dépenses quotidiennes reflètent la nature et l’intensité de la guerre ; les données du bureau du conseiller financier du chef d’état-major montrent que le coût moyen d’une journée de combat a atteint environ un milliard de shekels.

Durant les deux premières semaines, avec l’escalade des opérations, le coût est monté à environ 1,8 milliard de shekels par jour, avant de descendre à environ 800 millions de shekels peu avant l’opération terrestre au Liban, puis de remonter à environ un milliard de shekels ou plus par jour après l’extension des opérations.

Ces coûts incluent la mobilisation de dizaines de milliers de soldats de réserve, la consommation intensive de munitions, l’usure de l’équipement militaire, le traitement des blessés, ainsi que des dépenses secrètes liées à l’utilisation d’armes avancées à coût élevé.

Pour tenter de financer ces dépenses, le gouvernement prévoit de porter le déficit budgétaire de 4,9 % à 5,6 %, ou de réduire les budgets des ministères de 2 % à 3 %.

Parallèlement, les coûts civils directs ont atteint environ 10 milliards de shekels, répartis sur plusieurs postes, dont 2 milliards de shekels en indemnisations directes pour les dommages, et 7,5 milliards de shekels en indemnisations économiques, dont 7 milliards destinés aux entreprises et environ un demi-milliard pour les allocations de congés sans solde.

Les coûts incluent également 50 millions de shekels pour soutenir les autorités locales, 50 millions pour soutenir les colonies du Nord frontalier avec le Liban, 35 millions pour le secteur agricole, 100 millions comme soutien initial aux autorités locales, 78 millions pour l’indemnisation des crèches, 60 millions pour renforcer la « résilience » au Nord, en plus de 100 millions de shekels pour soutenir la police.

Concernant les dommages matériels, le tableau s’élargit avec les nouvelles données révélées par le journal Ma’ariv ; il a été fait état de la destruction ou de la dégradation de plus de 5 000 bâtiments en ‘Israël’ depuis le 28 février dernier, reflétant l’ampleur des destructions ayant touché les infrastructures et les zones résidentielles.

Pour expliquer l’ampleur de ces destructions, Yediot Aharonot a mentionné que l’Iran a lancé environ 670 missiles et 765 drones en direction d’Israël depuis le début de la guerre.

Dans le même temps, les données indiquent que les attaques de missiles ont entraîné l’évacuation de 6 305 Israéliens de leurs domiciles dans différentes régions.

Ce qui précède recoupe les données des nombreuses demandes d’indemnisation ; environ 25 000 demandes d’indemnisation pour dommages matériels ont été déposées, réparties entre 16 000 demandes pour des dommages aux bâtiments, 2 300 pour des dommages aux contenus et équipements, et 5 500 pour des dommages aux véhicules, parallèlement à des centaines d’autres demandes.

Sur le plan géographique, ces dommages se sont répartis comme suit : Tel-Aviv avec environ 5 000 demandes d’indemnisation, suivie de Beer-Sheva avec 3 500 demandes, puis Arad avec 2 200, Dimona avec 1 450 demandes, en plus de plus de mille demandes pour chacune des villes de Beit Shemesh et Petah Tikva.

Cette dernière se distingue comme l’une des zones les plus touchées ; elle est devenue depuis le début de la guerre une « cible » claire.

Environ 150 incidents de chutes de missiles y ont été enregistrés, causant des dommages étendus touchant ses différents quartiers.

Les données indiquent également que plus de mille appartements y ont été endommagés, tandis qu’environ 160 colons n’ont pu regagner leurs foyers, et des dizaines de voitures endommagées ont été documentées, ainsi que l’évacuation de dizaines d’habitants vers des hôtels ou des logements alternatifs.

De plus, les dommages aux infrastructures de la ville ont touché des écoles, des jardins d’enfants et des centres communautaires, ainsi que des bris de vitres et des dommages aux routes et trottoirs, sans oublier les dégâts dans les installations publiques de la plupart des quartiers de la ville, où presque aucun quartier n’a échappé aux bombardements – à l’exception d’un seul -.

De même, les chiffres révèlent d’importantes pertes économiques locales à Petah Tikva, avec des dommages de millions de shekels enregistrés dans les bâtiments, et des estimations atteignant des dizaines de millions dans certaines zones.

Dans la zone industrielle « Sgula », les dommages ont atteint un niveau supérieur, des installations ayant été totalement détruites, avec des pertes estimées à des centaines de millions de shekels, tandis que certains bâtiments sont devenus inutilisables, ce qui nécessite leur démolition complète.

Quant aux charges futures, les estimations indiquent que l’armée d’occupation demandera une augmentation du budget de la sécurité d’au moins 15 milliards de shekels, dont 7 milliards pour combler le déficit de la section de réhabilitation.

Il est également prévu que le versement des indemnisations se poursuive pendant une longue période, au vu de l’augmentation du nombre de blessés, de la persistance de dommages non traités et de la nécessité d’une reconstruction massive.