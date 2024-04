Investissements français au Sahara marocain : Un verrou qui saute…

Cette sortie de F. Riester rejoint celle exprimée, le 26 février à Rabat, par Stéphane Séjourné, chef de la diplomatie française. Le patron du Quai d’Orsay avait affirmé la disposition de son gouvernement à « accompagner le Maroc dans le développement » du Sahara. « Le Maroc a beaucoup investi dans les projets de développement au bénéfice des populations locales en matière de formation, d’énergies renouvelables, de tourisme, d’économie bleue liées aux ressources aquatiques », avait-il reconnu dans une déclaration à la presse à l’issue de sa réunion avec Nasser Bourita, son homologue marocain.

Ces affirmations françaises dans le Royaume ont trouvé leur écho à New-York, ville où siège l’ONU. La question a été abordée lors du point de presse, mercredi 3 avril, du porte-parole du secrétaire général des Nations unies. Il a en effet été demandé si la MINURSO avait envoyé des informations sur ce sujet. « Non. La MINURSO n’est pas là pour surveiller les investissements économiques, s’il y en a », a précisé Stéphane Dujarric. L’auteur de la question est revenu à la charge, pour savoir si les informations sur les projets français au Sahara sont exactes, mais le porte-parole a fermé la porte à toutes les spéculations. A rappeler qu’un média algérien a déjà estimé que tout investissement français dans la province « serait synonyme de soutien franc et direct de la France à l’occupation colonialiste et illégale par le Maroc de ces territoires non-autonomes ».

A rappeler que le déplacement dans le Royaume de F. Riester vise à « renforcer les liens économiques et commerciaux entre la France et le Maroc ». A la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), il a été accompagné de Christophe Lecourtier, ambassadeur français accrédité à Rabat, pour y rencontrer l’équipe Team France Export (TFE) de la CFCIM. « Ma visite au Maroc s’inscrit dans la dynamique de la relance des relations franco-marocaines, notamment dans le domaine économique. Ces rencontres aujourd’hui à la CFCIM constituent un momentum unique pour poser les bases d’un nouveau partenariat économique de long terme », a déclaré le responsable français à cette occasion.

Cette visite s’est tenue en présence de Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM, Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, Marie-Albane Prieur, directrice développement export Bpifrance et Arnaud Vaissié, président des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI) et de représentants des institutions marocaines partenaires. F. Riester a également participé à une présentation animée par Jérôme Mouthon, président de la French Tech Casablanca et du Kluster CFCIM, une table ronde sur « les opportunités de développement économiques et de partenariat entre la France et le Maroc », ainsi qu’à la cérémonie de signature entre Business France et la CFCIM pour « officialiser le renouvellement de la Concession de Service Public Team France Export ».