Investissement touristique : GO SIYAHA fait escale à Rhamna. Un point de départ...

La province de Rehamna à organisé en partenariat avec la Délégation régionale du tourisme ; le jeudi 17 avril 2025 au siège du gouvernorat, une rencontre d’information pour présenter le programme national d’appui aux entreprises touristiques «Go Siyaha», présidée par Aziz Bouiniane, gouverneur de la province de Rahamna, en présence de représentants des collectivités locales, d’élus, des responsables et acteurs institutionnels, de représentants du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, de représentants de l’Agence Nationale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, et du Centre régional d’investissement Marrakech-Safi, ainsi que des professionnels et acteurs du secteur touristique de la province.

La rencontre a été l’occasion de présenter le programme « Go Siyaha », considéré comme l’un des mécanismes stratégiques visant à appuyer et encourager l’investissement dans le secteur du tourisme, en offrant des subventions pour soutenir des projets innovants, une assistance technique complète et en encourageant les initiatives citoyennes dans le cadre d’un tourisme durable. Le programme vise à établir un nouveau modèle de l’expérience touristique au Maroc, à travers l’enrichissement de la diversité et l’innovation dans les offres touristiques et l’excellence des services, contribuant ainsi à accroître l’attractivité du Royaume en tant que destination touristique premium à l’échelle internationale.

Des présentations ont également été faites sur les opportunités d’investissement touristique dans la région de Rehamna, ainsi que des explications sur les mécanismes de financement offerts par l’Agence Nationale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et Tamwilcom au profit des porteurs de projets et les petites et moyennes entreprises (PME). La rencontre était aussi l’occasion de mettre en avant l’importance de l’accompagnement et de l’encadrement dans la réussite des projets touristiques, et ce, par l’intervention de Emerging Business Factory qui a mis en évidence le rôle de l’expertise et de l’appui technique dans la transformation des idées en projets existants capables de créer de la valeur ajoutée au niveau de la région.

La rencontre s’est terminée par une session de discussion ouverte, qui a permis aux participants de poser leurs questions et d’interagir directement avec les intervenants, suivie par des séances de travail individuelles ; entre investisseurs et parties prenantes, afin d’explorer les possibilités de financement et de soutien pour chaque projet. Une rencontre qui reflète certes l’engagement des différentes parties prenantes à contribuer au développement touristique de la province de Rehamna et à donner une forte impulsion aux initiatives d’investissement qui renforceront le dynamisme économique et créeront des opportunités d’emploi durables dans la région.