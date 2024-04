Interdiction des ventes d’armes à Israël : Le Maroc vote la résolution du Conseil des droits de l’Homme

Approuvée par 28 voix pour, 6 contre (Etats-Unis, Allemagne, Argentine, Paraguay, Bulgarie et Malawi) et 13 abstentions, dont celle de la France, la résolution invite « tous les Etats à cesser la vente, le transfert et la livraison d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires vers Israël afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire et des abus et violations des droits humains ».

Le document demande également « qu’un cessez-le-feu soit immédiatement instauré à Gaza, que soient immédiatement assurés l’accès humanitaire et l’acheminement d’une aide humanitaire d’urgence, en particulier par les points de passage et les voies terrestres, et que soit rétabli d’urgence l’approvisionnement de la population palestinienne de Gaza en produits de première nécessité ».

Le Conseil des droits de l’Homme à l’ONU se déclare aussi « gravement préoccupé par les déclarations de responsables israéliens qui relèvent de l’incitation au génocide et exige qu’Israël assume la responsabilité juridique qui lui incombe de prévenir le génocide ».

A rappeler que le vote de cette résolution a coïncidé avec la journée d’Al-Qods célébrée le dernier vendredi de chaque Ramadan. A Casablanca, une gigantesque manifestation a été organisée à cette occasion. Un appel pressant a été réitéré au gouvernement pour rompre tous les liens avec l’entité sioniste qui, méthodiquement, poursuit son génocide dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. A Oujda, la manifestation de solidarité avec le peuple palestinien martyr organisée le même jour a connu des débordements de la part des forces de l’ordre qui ont tenté de l’interdire.