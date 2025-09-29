Industries et investissements : Washington loue Rabat

« Le Maroc favorise et facilite activement les investissements étrangers grâce à des politiques macroéconomiques solides, à la libéralisation du commerce, des incitations à l’investissement et des réformes structurelles », lit-on dans ce document.

Les rapports sur le climat d’investissement du Département d’État aident les entreprises américaines à prendre des décisions commerciales éclairées en leur fournissant des informations actualisées sur l’état des lieux de l’investissement dans plusieurs pays à travers le monde.

La publication de ce rapport sur le Maroc coïncide avec l’annonce par le gouvernement US que les États-Unis encouragent les investissements américains dans les provinces du sud du royaume, dans le sillage de la reconnaissance réaffirmée par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Il met également en avant le fait que le Maroc est le seul pays africain lié par un Accord de libre échange (ALE) avec les Etats-Unis. Cet accord, en vigueur depuis 2006, soutient les objectifs du Maroc visant à devenir une plaque tournante régionale dans les domaines financier et commercial, en offrant plusieurs opportunités aux entreprises américaines pour la localisation des services et la réexportation des marchandises vers les marchés d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient.

Le rapport souligne aussi la coopération étroite entre les gouvernements américain et marocain visant à promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays, notant à cet égard que le royaume met en œuvre des stratégies visant à stimuler l’emploi, attirer les investissements étrangers, renforcer les performances et promouvoir la productivité nationale.

A ce propos, le rapport constate que les énergies renouvelables, l’automobile, l’aéronautique, le textile ou encore l’agro-industrie, figurent parmi les secteurs clés du pays. Dans le prolongement de ces observations, le Département d’État met en avant les initiatives et les grands projets en cours au Maroc en matière d’infrastructures et d’organisation d’événements internationaux majeurs, à l’instar du Mondial 2030 ou de Coupe d’Afrique des nations en décembre 2025.