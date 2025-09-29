Electrification : La BAD loue les efforts déployés par l’ONEE

Cette évaluation intermédiaire constitue une étape importante, permettant de mesurer concrètement l’impact du programme sur le terrain et d’apprécier les efforts conjoints des institutions partenaires pour transformer le paysage énergétique national.

Mis en œuvre avec l’appui financier de la BAD et de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, ce programme représente un investissement global de 352,33 millions d’euros. Il a été conçu pour consolider la sécurité énergétique du Royaume, améliorer la qualité de la distribution et accompagner l’intégration croissante des énergies renouvelables. L’examen réalisé par les experts de l’institution panafricaine met en évidence des réalisations notables, aussi bien dans l’élargissement de l’accès à l’électricité en milieu rural que dans l’extension de la capacité du réseau national.

Concernant l’électrification des campagnes, les chiffres publiés confirment une avancée plus rapide que prévu. L’ensemble des 62 marchés programmés a été engagé, permettant de raccorder 910 villages au réseau, alors que l’objectif initial portait sur 720. Ce résultat a eu un impact direct pour près de 19.980 foyers, un niveau qui dépasse largement les 16.250 prévus. Parallèlement, plus de 1.261 kilomètres de lignes de moyenne tension et près de 3.900 kilomètres de lignes basse tension ont été installés, renforçant la fiabilité du système.

Ces efforts portent aujourd’hui le taux d’électrification nationale à 99,91%, confirmant la généralisation quasi complète de l’accès à l’énergie. Le programme contribue également à soutenir la transition énergétique en augmentant la place des renouvelables dans le mix électrique. Alors que l’objectif est d’atteindre 52%, la part actuelle s’élève déjà à 45,5%, ce qui illustre les avancées réalisées dans le déploiement des capacités solaires et éoliennes.

Sur le plan du transport d’électricité, la capacité de transit a progressé pour atteindre 7.580 mégawatts, un chiffre qui dépasse l’objectif de 7.150 fixé au départ. Ce renforcement permet non seulement d’assurer une meilleure sécurité d’approvisionnement mais aussi de faciliter l’insertion de nouvelles unités de production issues des énergies propres.

Un retard a toutefois été signalé pour la ligne de 225 kilovolts reliant Laawamar à Oulad Haddou. Le marché, interrompu suite au désistement de l’attributaire initial, fait actuellement l’objet d’un nouvel appel d’offres. Afin de finaliser l’ensemble des projets, la BAD a annoncé une prorogation du programme jusqu’en 2026.

Au-delà des indicateurs techniques, ce programme illustre la volonté de consolider l’efficacité du système électrique marocain et d’assurer un accès équitable à l’énergie dans toutes les régions. Il s’inscrit dans une démarche durable en réduisant l’impact environnemental de la production et en soutenant l’essor des énergies propres au service du développement national.