Championnats du monde de para-athlétisme : Les Marocains mettent le cap sur New Delhi

L’équipe nationale compte dans ses rangs plusieurs figures de haut niveau, dont le double médaillé paralympique Aymane El Haddaoui, engagé en catégorie T47 sur 100 m et 400 m.

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, El Haddaoui s’était illustré en décrochant l’or sur 400 m, assorti d’un nouveau record du monde, ainsi que le bronze sur 100 m.

Le sprinteur Mahdi Afri, engagé en catégorie T12, disputera également les épreuves du 100 m et du 400 m.

En parallèle, les sœurs Hayat et Ibtissame El Garaa, engagées en catégorie F41, concourront au lancer du poids et du disque, tandis que Zakariae Ez-Zouhri, en catégorie F44, représentera le Maroc au lancer de javelot.

Zakaria Derhem, en catégorie F33, participera, quant à lui, au lancer du poids assis. Ce dernier avait déjà décroché la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris.

Dans une déclaration à la MAP, Kenza Aouad, vice-présidente de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH) et cheffe de la délégation nationale, a souligné que l’objectif n’est pas seulement de décrocher des médailles. C’est aussi de transmettre un message d’inclusion, de résilience et de confiance dans les capacités des athlètes à rivaliser avec les meilleurs.

«Nous croyons fermement que la performance sportive doit aller de pair avec des valeurs humaines fortes, et chaque participation internationale est aussi l’occasion de rappeler que le sport est un vecteur d’intégration, de solidarité et de dignité», a-t-elle ajouté.

La compétition réunit plus de 1 000 athlètes venus du monde entier, qui s’affronteront dans 186 épreuves médaillées (101 masculines, 84 féminines et une mixte), soit 15 de plus que lors de la dernière édition disputée à Kobe (Japon) en 2024.

Il s’agit de la 12ème édition des Championnats du monde de para-athlétisme, considéré comme le plus grand événement de para-sport jamais organisé en Inde. L’Asie accueille ces Mondiaux pour la quatrième fois, après Doha (2015), Dubaï (2019) et Kobe (2024).

La délégation marocaine comprend également Najoua Bounou, médecin, Rachid Benzekri, kinésithérapeute, ainsi que quatre entraîneurs (Khadija Faiz, Abdelaziz Zedmout, Abdelouahab Lakhdar et Mohamed Maouhoub).