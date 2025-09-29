Tournois africains : RSB et FAR tirent leurs épingles du jeu

Oussam Lamlioui, auteur d’un doublé (14e, 39e) et Ayoub Kheiri (18e) ont donné l’avantage aux Oranges, alors que Marouf Oro Tagba (55e) a réduit le score pour les visiteurs.

En match aller, la RSB a fait match nul (1-1) sur la pelouse du club togolais. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Amoudane Ouro Ayeva (47è) pour l’ASC Kara et Lamlioui (77è) pour le club marocain.

Au 2e tour préliminaire, le club de l’Oriental défiera le vainqueur du duel entre le club béninois de Dadjè et Al Ahli de Tripoli, qui jouent leur match retour dimanche (0-0 à l’aller). Le deuxième tour préliminaire est prévu les 17–19 octobre (matchs aller) et les 24–26 octobre (matchs retour). Les équipes qualifiées rejoindront ensuite la phase de groupes, qui débutera le 21 novembre.

Pour leur part, les joueurs de l’AS FAR se sont imposés, samedi soir, face au club du Real Banjul sur un score de 2 buts contre 1 lors d’un match pour le compte des qualifications pour la Coupe de la CAF.

Au stade municipal de Kénitra, les deux équipes disputaient leur match retour qui s’est terminé par une victoire des Forces armées royales sur deux buts inscrits dont un sur Penalty.

Pour rappel, le score lors du match aller était de 2 buts à zéro, et le score cumulé de deux rencontres est de 4 à 1.