Industrie du voyage : Mastercard Economics Institute publie les tendances 2023

Le rapport fournit ainsi des informations clés sur l’état mondial du voyage, ponctué par des paysages économiques changeants, des demandes persistantes des consommateurs et une réouverture de la Chine continentale, indique un communiqué de Mastercard. Face aux vents contraires de l’économie, la préférence post-pandémique pour les expériences plutôt que les choses et la demande constante de voyages d’agrément façonnent les perspectives pour 2023.

Initialement à la traîne par rapport aux voyages d’agrément, les voyages d’affaires ont trouvé leurs marques dans la seconde moitié de 2022, en particulier dans les cultures qui privilégient le retour au bureau. Avec une économie incertaine qui crée des turbulences entre les marchés, la réouverture de la Chine continentale devrait soutenir la croissance mondiale. Parmi les résultats clés, les touristes continuent de privilégier les expériences. La préférence pour les expériences plutôt que pour les choses persiste, et les voyageurs du monde entier font preuve d’une nouvelle demande pour ce qui est singulier.

Potentiellement influencés par les médias sociaux et le divertissement, les voyageurs atterrissent dans des destinations moins connues à la recherche d’une immersion culturelle. Les dépenses mondiales consacrées aux expériences sont en hausse de 65%, tandis que les dépenses consacrées aux objets sont en hausse de 12% par rapport à 2019.

Dans la région MENA, les dépenses axées sur l’expérience augmentent dans certains pays, comme le Maroc, où elles ont connu une hausse considérable de 117,5% en glissement annuel en mars 2023. Les voyageurs établissent de nouvelles routes. En 2023, une nouvelle dynamique est apparue, les voyageurs explorant des destinations plus proches de chez eux. L’Égypte et l’Arabie saoudite sont entrées dans le top 10 du classement cette année, aux septième et huitième place respectivement. Le Royaume-Uni, les USA, les Émirats arabes unis et la France restent les destinations internationales les plus populaires pour les voyageurs quittant le Moyen-Orient.

Les voyages d’agrément et d’affaires progressent au même rythme. Les voyages d’agrément et les voyages d’affaires augmentent désormais au même rythme, soit une variation de 42% en glissement annuel entre 2022 et 2023. Au second semestre 2022-début 2023, les réservations de vols d’affaires ont rattrapé les loisirs dans les régions où la culture du retour au bureau est forte. Entre janvier et mars 2023, les réservations de voyages d’agrément aux Émirats arabes unis ont augmenté de 49,5% par rapport à la même période en 2022. Le recouvrement des frais de voyage et de représentation pour les entreprises est en hausse.

Dans la région MENA, les dépenses de voyage et de divertissement (T&E) des petites entreprises ont connu une hausse de 49% si l’on compare mars 2023 à mars 2022. La trajectoire ascendante se poursuit – de janvier à mars 2023, les dépenses des petites entreprises en matière de frais de voyage et de représentation sont en hausse de 56% comparé à la même période en 2022. Si l’on compare mars 2023 à mars 2019, les dépenses ont crû de 78% dans la zone MENA. Les grandes entreprises ont également observé une croissance mais à des taux plus faibles de 14%, 40% et 37% respectivement pour les périodes correspondantes.

“L’un des thèmes centraux du rapport Tendances de l’industrie du voyage 2023 est l’accent mis sur les expériences plutôt que sur les choses – une préférence marquée parmi les voyageurs qui a suivi l’assouplissement des restrictions de mobilité. Les différentes façons dont les gens voyagent façonnent également l’industrie cette année. Nous avons été heureux de voir l’Arabie saoudite et l’Égypte figurer parmi les 10 destinations préférées des voyageurs. Ce regain de popularité témoigne du succès de la reprise post-pandémique des marchés clés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord”, a déclaré David Mann, économiste en chef de Mastercard pour l’Asie-Pacifique et l’EEMEA. Les voyageurs veulent vivre une bonne expérience depuis la réservation de leur billet d’avion jusqu’à leur premier pas sur un nouveau sol, et les compagnies qui comprennent cela sont mieux placées pour établir des relations plus longues et plus précieuses avec leurs consommateurs. Cette évolution des attentes a déjà commencé à modifier non seulement la façon dont les entreprises travaillent avec leurs clients, mais aussi la façon dont nous voyageons. Même si le comportement des consommateurs continuera d’évoluer parallèlement à l’environnement macroéconomique, le fait d’offrir plus de choix dans la manière de payer (comme l’échange de points contre des réservations), et de personnaliser les expériences, les recommandations et les offres ne sont que deux stratégies qui maintiennent le voyageur individuel au centre de l’engagement.

Mastercard offre la sérénité, la commodité et la valeur aux consommateurs et aux entreprises de toutes tailles qui s’adaptent au retour des voyages. Que leur voyage soit proche ou lointain, les détenteurs de cartes de consommateur, corporate et T&E ont accès à une liste croissante de programmes, de plateformes et de partenariats. Mastercard Travel & Lifestyle Services propose des services de planification de voyage, des offres, des réservations, des garanties et un service de conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois sur place, Priceless.com permet aux voyageurs d’accéder à des expériences uniques, à des avantages et à des offres comme Mastercard Travel Rewards. Enfin, pour les petites entreprises, Mastercard Easy Savings offre des réductions et un pouvoir d’achat auprès de prestataires de services numériques, de restaurants gastronomiques, de détaillants internationaux et d’hôtels.

Mastercard a pour mission d’aider le secteur mondial du tourisme à récupérer et à accueillir les voyageurs grâce à une gamme de services, allant de l’analyse du marché et des données à haute fréquence qui aident à comprendre les tendances changeantes des consommateurs aux solutions de marketing et aux stratégies d’engagement des consommateurs qui favorisent la fidélité à la marque et maximisent les réservations.