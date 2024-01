Industrie du Loisir : Wanaut lève 2 MDH

L’arrivée de ce fonds privé marocain dédié à l’investissement dans les nouvelles technologies et l’innovation constitue un tournant décisif pour Wanaut. Elle positionne aussi les industries du loisir comme levier essentiel du développement économique.

Fondée en 2019 par un groupe d’entrepreneurs franco-marocains issus de secteurs complémentaires (ingénierie, finance et marketing), Wanaut vise à proposer un écosystème expérientiel complet. Sa mission consiste à accompagner les créateurs d’expériences et les organisateurs d’événements en leur offrant des solutions intégrées pour exploiter pleinement leur potentiel. Elle se démarque en tant que plateforme digitale novatrice et offre à ses utilisateurs la possibilité de découvrir, réserver et partager des expériences exceptionnelles sur une destination donnée.

« Au cœur de notre offre, nous avons développé une plateforme unique agissant à la fois comme un réseau social mettant en lumière l’expérience, la mise en relation entre les créateurs d’expériences dans le sport, la culture et le tourisme, et ceux qui aspirent à vivre des moments d’exception tels que des événements, des voyages, des concerts ou des festivals. » explique Ayoub Koutar, CEO et co-fondateur de Wanaut.

La levée de fonds vise à insuffler une nouvelle dynamique pour assurer le développement des industries de loisirs. Wanaut offrira ainsi une plateforme complète aux créateurs d’expériences qui inclut un tableau de bord détaillé, un système de gestion des réservations convivial, accompagné d’un module de création de formulaires personnalisables, et des outils de paiement et de facturation, simplifiant ainsi leur activité.

Pour son développement, Wanaut bénéficie de l’accompagnement du Kluster CFCIM, incubateur de la Chambre française de Commerce et de l’Industrie au Maroc et par Accelab, l’accélérateur de startups spécialisé en Sport et en Tourisme dirigé par Othmane Ibn Ghazala, entrepreneur et expert de ces deux secteurs.