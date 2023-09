Industrie d’armement iranien : L’Oncle Sam sanctionne des entités chinoises !

« Les Etats-Unis devraient immédiatement cesser de réprimer de manière déraisonnable les entreprises et les personnes chinoises », a déclaré le porte-parole du ministère du Commerce à la chaîne de télévision publique CCTV, ce 26 septembre. « Les Etats-Unis ont inclus certaines entreprises et individus chinois dans la « Specially Designated Nationals List » en raison du soi-disant développement de drones et d’avions militaires impliquant l’Iran, ce à quoi la Chine s’oppose fermement », a-t-il précisé.

La semaine dernière, Washington a imposé des sanctions à « sept personnes et quatre entités » basées en Iran, en Chine, en Russie et en Turquie, estimant qu’elles avaient facilité des livraisons et des transactions financières liées au programme militaire iranien. Les Etats-Unis accusent l’Iran de fournir à la Russie des drones utilisés par Moscou en Ukraine et qui sont également régulièrement utilisés en Syrie. Une accusation contestée par les premiers intéressés.

« La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement ses droits et intérêts légitimes », a encore déclaré le porte-parole. Les drones sont devenus un élément central de la stratégie militaire de la Russie et de l’Iran, tous deux ciblés par les puissances occidentales.