Industrie chimique : La 2ème édition du Forum International de la Chimie, les 15 et 16 mai à Rabat

Ce forum, qui sera organisé en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du commerce et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), mettra l’accent sur l’industrie des batteries à hautes performances et vise à réunir l’ensemble des parties prenantes engagées dans l’industrie chimique, indique la FCP dans un communiqué. “La demande mondiale pour les voitures électriques ne cesse de croître, et grâce aux nombreux projets en cours, le Maroc, doté de ressources abondantes en phosphate et en cobalt, est en passe de devenir un acteur de premier plan dans la chaîne de valeur des batteries lithium-ion à hautes performances pour l’industrie automobile”, fait savoir la même source.

Dans cette perspective, cette rencontre d’envergure ambitionne d’établir des alliances avec des acteurs internationaux de renom, dans le but de faciliter la création d’un écosystème dédié aux batteries à hautes performances au Maroc. Cette initiative ouvrira la voie à une nouvelle ère pour l’industrie de la chimie et placera le Royaume comme hub mondiale de la chimie. Concernant le programme, de nombreuses personnalités gouvernementales et du monde des affaires prendront part à la séance plénière officielle du forum. D’autres interventions auront lieu sous forme de keynotes et de tables-rondes portant sur plusieurs thématiques, notamment “le marché mondial des batteries à hautes performances”, “le rôle du Maroc en tant que carrefour des investissements industriels et locomotive pour l’industrie chimique en Afrique”, “les incentives pour accompagner l’écosystème des batteries à hautes performances dans le Royaume, la question du capital humain dans l’industrie des batteries, etc”.

À noter qu’un village de la chimie accueillera plusieurs leaders de l’industrie chimique nationale et internationale, dans un espace d’exposition dédié en marge du forum.

La FCP, une des fédérations les plus dynamiques au Maroc, a été établie en tant qu’association professionnelle avec une personnalité morale et une autonomie financière depuis 1993. Elle rassemble des entreprises du secteur de la chimie, qu’elles soient marocaines ou filiales de groupes étrangers, privées ou publiques, implantées dans le pays. Le secteur de la Chimie comprend à la fois de grands groupes nationaux, des filiales de multinationales et de nombreuses PME-PMI opérant dans dix filières chimiques diversifiées. Ce secteur est étroitement lié en amont et en aval aux autres secteurs industriels et économiques du pays.