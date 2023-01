Indice Global Firepower : Le Maroc perd 6 rangs…

Le Maroc a obtenu 1,0524 point, sachant que plus cette note se rapproche de zéro, plus l’armée du pays est considérée comme forte. Le rapport indique que le Royaume compte 17 634 000 personnes prêtes pour le service militaire, tandis que le nombre de soldats marocains a atteint 375 000 contre 150 000 réservistes.

Le rapport a ajouté que le nombre total d’avions militaires dont disposerait le Maroc serait de 250, dont 46 avions de combat et 64 hélicoptères. De plus, l’armée marocaine disposerait de 1.761 chars de combat, 31.972 véhicules militaires, 453 pièces d’artillerie automotrices, 121 navires de guerre et cinq grands ports spécialisés dans les affaires militaires.

Le rapport indique que le Royaume alloue environ 10 milliards de dollars au budget militaire, indiquant que la dette extérieure du Royaume a atteint plus de 55 milliards de dollars, tandis que les réserves en devises dépassent 26 milliards de dollars.

Dans la zone MENA, le Maroc figure cette année à la 7e place, derrière l’Égypte, première dans la région et 14e mondiale, Israël (18e), l’Arabie saoudite (22e), l’Algérie (26e), l’Irak (45e) et les Émirats arabes unis (56e).

Au Maghreb, l’Algérie reste leader, en gagnant une place par rapport au classement 2022. La Tunisie, troisième au Maghreb, figure au 73e rang mondial, devant la Libye (80e) et la Mauritanie (132e).

Au niveau africain, l’armée marocaine s’est classée 7e, derrière celles de l’Égypte, de l’Algérie, de l’Afrique du Sud, du Nigeria, de l’Éthiopie et de l’Angola.

Globalement, l’armée américaine se maintient au premier rang, suivie de l’armée russe, puis des armées chinoise, indienne et britannique, tandis que l’armée sud-coréenne occupe la sixième place, devant celle du Pakistan, de la France et de l’Italie.

A rappeler que l’indice publié par Global Firepower ne dépend pas du nombre total d’armes dans le pays, mais plutôt de leur diversité. La flexibilité logistique, les ressources naturelles et l’industrie locale, le succès des missions, la force et l’efficacité, la force militaire, les techniques de fabrication des avions de combat, les chars, les pièces navales et autres équipements, ainsi que les ressources financières et humaines sont autant de sous-indices permettant de classer les 145 pays du monde.