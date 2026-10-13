Incidents aériens en Israël : Le caractère anxiogène des Israéliens s’envole !

Le dernier incident de ce type a eu lieu mardi matin, lorsqu’un signalement d’une source anonyme a fait état de la présence d’un objet suspect sur un avion de Delta Air Lines en provenance de New York. Selon l’Autorité aéroportuaire israélienne, l’appareil a été déplacé vers une zone de stationnement éloignée et isolée de l’aéroport Ben Gourion. Après avoir évacué les passagers, les équipes de sécurité de l’aéroport ont procédé à une inspection approfondie et méticuleuse de l’appareil, mais n’ont rien trouvé.

Le deuxième incident s’était produit la veille de l’alerte à la bombe. Selon le Times of Israel, Tel-Aviv a refusé d’autoriser un avion d’Ethiopian Airlines en provenance d’Addis-Abeba à atterrir à l’aéroport Ben Gourion parce que le pilote était un citoyen indonésien. Les données du trafic aérien ont montré que l’avion avait décollé lundi de l’aéroport d’Addis-Abeba, puis a continué à voler en cercles, avant que son itinéraire ne soit interrompu et qu’il ne retourne à son point de départ. Selon des sources israéliennes, la liste de l’équipage n’a été envoyée aux autorités israéliennes qu’après le décollage de l’avion de la capitale éthiopienne.

Depuis la tentative d’attentat du Flydubai, au cours de laquelle le copilote omanais a tenté, selon la version officielle émiratie, de perpétrer « une opération terroriste » contre l’avion à destination de Tel Aviv, une directive israélienne demande aux compagnies aériennes de trier les membres d’équipage à destination d’Israël en fonction de leur nationalité.

Selon le reportage du site web français Mediapart, cette mesure interdirait l’accès à l’espace aérien israélien aux équipages de ressortissants de pays n’entretenant pas de relations diplomatiques officielles avec Israël. La liste comprend 31 nationalités, dont 13 nationalités arabes, ainsi que des nationalités de pays islamiques et africains, du Nicaragua, du Mali, de la Corée du Nord et d’autres nationalités.