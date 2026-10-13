Tractations entre Ankara et le PKK : Des camps kurdes évacués en Irak

Reuters a cité des sources sécuritaires affirmant que le groupe s’était retiré, depuis jeudi dernier, des camps de Hebat, Yajak, Sabri et Sasun à Bazi, dans la région de Metina en Irak, « signe que le processus de paix progresse ».

Les sources ont ajouté que les membres du PKK peuvent rejoindre des programmes d’intégration sociale dans les domaines de l’éducation, de l’économie et autres dans le cadre légal de la dissolution du groupe, dès qu’ils cessent toutes leurs activités.

En août, le Parlement turc a adopté une loi définissant les critères de dissolution du groupe dans le cadre d’un processus de paix qui, on l’espère, mettra fin à un conflit qui dure depuis des décennies, a fait des dizaines de milliers de morts et a dévasté le sud-est du pays, majoritairement kurde.

La loi offre une protection à de nombreux anciens combattants qui n’ont pas commis de crimes spécifiques et facilite également la suspension des peines prononcées contre certains condamnés pour appartenance au PKK, ouvrant ainsi la voie à leur réintégration dans la société.

Le processus de paix entre la Turquie, qui possède la deuxième armée la plus importante de l’OTAN, et le PKK a débuté fin 2024, mais il a été quasiment totalement interrompu en début d’année en raison de la guerre avec l’Iran et des inquiétudes concernant l’instabilité dans la région.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne. Le groupe a lancé sa campagne armée en 1984, revendiquant initialement un État kurde indépendant dans le sud-est de la Turquie, avant de se concentrer sur l’autonomie et l’élargissement des droits politiques des Kurdes.

Le mois dernier, la Turquie a accepté de céder progressivement un camp de ses forces situé dans le nord de l’Irak au gouvernement de Bagdad, dans le cadre d’une réévaluation des menaces sécuritaires liées au processus de paix.