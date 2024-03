Incendie à Errachidia : 11 hectares de palmiers partis en fumée !

L’incendie qui s’est déclaré à 10h30 dans l’oasis Ouled Chaker a ravagé près de 900 palmiers sur une superficie de 11 hectares. Les vents forts qui soufflent dans la région ont attisé le feu qui, fort heureusement, n’a fait aucune victime, rapporte l’agence MAP.

L’incendie a été totalement maîtrisé à 15h50 grâce à l’intervention des éléments de la protection civile avec l’appui des autorités locales et des éléments des Forces armées royales, des Forces auxiliaires et de la Gendarmerie royale, a-t-il précisé. Et d’ajouter que des moyens logistiques et humains importants ont été mobilisés afin de maîtriser les flammes et venir à bout du feu.