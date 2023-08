Immorente Invest : Le CA frémit au S1-2023

Pour le seul deuxième trimestre de 2023, le CA s’est stabilisé à 18,4 MDH, indique Immorente Invest dans une communication financière sur ses indicateurs d’activité, notant que son portefeuille est composé d’actifs premium loués à des locataires de renom (Faurecia, BUTEC, Aptiv, FRI master franchisé de Mcdonald’s, Huawei, Groupe Société Générale, etc…).

Ce portefeuille se répartit sur les bureaux (51%), les actifs industriels (43%) et les commerces (6%), précise la même source, ajoutant qu’aucun investissement n’a été réalisé lors du T2-2023. Concernant le ratio de la dette brute de financement divisée par la valeur actualisée des actifs (Loan To Value) du fond, il s’est établi à 0% au 30 juin 2023, fait savoir l’entreprise.

Sur le plan des perspectives, la société anticipe une augmentation du CA sur l’année 2023 sous l’effet conjugué de l’élargissement du périmètre des actifs avec un investissement prévu courant l’année et la commercialisation de certains actifs bureaux. En conséquence, Immorente Invest prévoit un rendement à verser en 2023 de 5 dirhams par action à raison de 1 DH/action payé le 28 avril 2023, 2 DH/action payés le 26 juin 2023, 1 DH/action prévu fin septembre 2023 et 1 DH/action prévu fin décembre 2023.