Hydrogène vert : Le Maroc accueille le 3ème World Power-to-X Summit

Placée sous le patronage royal et l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, cette nouvelle édition est organisée par l’IRESEN, le Cluster GreenH2 et l’Université Mohammed VI Polytechnique, en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim Oued Noun et Industrie du Maroc Magazine.

Le World Power-to-X Summit est une plateforme de premier plan pour catalyser un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de l’hydrogène vert ainsi que de ses applications, souligne l’IRESEN, notant que dans cette perspective, la tenue de cette troisième édition revêt une importance particulière dans un contexte de crise énergétique mondiale, exacerbée par des tensions et des réorganisations géopolitiques accélérées.

Sur le plan national, cela prend une dimension significative grâce au dynamisme impulsé par le Roi, qui a donné ses instructions pour déployer une “Offre Maroc” opérationnelle et incitative. Cette initiative ambitieuse vise à positionner le Maroc en tant que leader régional et hub africain dans le domaine de l’hydrogène, en s’appuyant sur ses atouts naturels, sa stratégie nationale et ses solides partenariats internationaux.

Fort du succès de la deuxième édition qui avait réuni plus de 500 participants, 90 conférenciers représentant 31 pays lors de 9 panels et 3 réunions bilatérales, l’événement de cette année s’annonce encore plus ambitieux avec 1.000 participants attendus, 170 experts intervenants, 35 sessions et 5 side events, selon la même source.

Ainsi, le sommet de cette année offre un programme complet, comprenant des séances plénières, des sessions parallèles et des masterclass uniques et enrichissantes. Ce programme permettra d’approfondir la compréhension des divers aspects de la chaîne de valeur du power-to-x, tels que la production, la conversion, le stockage, la distribution et l’utilisation, sans négliger les aspects réglementaires et financiers et ceux liés à l’infrastructure. L’aspect exposition sera renforcé, mettant en avant les acteurs clés qui présenteront les toutes dernières innovations et solutions dans le domaine de l’énergie verte. Des sessions de networking stimulantes faciliteront la création de relations avec les experts et les décideurs influents de l’industrie.