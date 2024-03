Hydrogène vert : La circulaire de mise en œuvre de « l’Offre Maroc » déployée

Il s’agit d’une offre adaptée aux besoins des investisseurs afin de positionner le Royaume en tant qu’acteur compétitif sur cette filière naissante à fort potentiel, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement. La même source relève que cette circulaire intervient en application des Orientations Royales qui avaient engagé le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de « l’Offre Maroc » dans le domaine de l’hydrogène vert « de manière à valoriser les atouts dont dispose Notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse ». La Circulaire du Chef du gouvernement précise les étapes opérationnelles pour la mise en œuvre de « l’Offre Maroc », les moyens mis en œuvre par l’Etat pour assurer le succès de cette opération, ainsi que les rôles des différents intervenants.

Cette offre se base sur la mise en œuvre d’une démarche holistique, pragmatique et transparente donnant toute la visibilité nécessaire aux investisseurs. Elle comprend 6 parties : le champ d’application de l’Offre Maroc, le foncier mobilisé pour la mise en œuvre de l’Offre Maroc, les infrastructures nécessaires au développement de la filière de l’hydrogène vert, les mesures incitatives de l’Offre Maroc, le processus de sélection des investisseurs et de contractualisation avec l’Etat et la gouvernance de la filière de l’hydrogène vert.

Dans cette transition, il est prévu que l’hydrogène vert constitue un vecteur énergétique crucial et l’un des principaux catalyseurs de la transition énergétique et d’une croissance durable dans le Royaume. Cette filière émergente pourra constituer un tournant pour l’économie marocaine, face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et technologiques qu’elle sous-tend. Dans ce cadre, « l’Offre Maroc » s’applique aux projets intégrés de l’amont, depuis la génération d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’électrolyse, jusqu’à l’aval avec la transformation de l’hydrogène vert en ammoniaque, méthanol, carburants synthétiques, etc., ainsi que la logistique y afférente. « L’Offre Maroc » s’adresse aux investisseurs ou consortiums désirant produire de l’hydrogène vert et ses dérivés, adressant le marché domestique, l’export ou les deux à la fois. Le vif intérêt exprimé d’ores et déjà par près d’une centaine d’investisseurs, nationaux et internationaux, afin de produire de l’hydrogène vert au Maroc, confirme le potentiel important de notre pays dans ce domaine, souligne le communiqué. Le foncier constituant un enjeu clé pour le développement de la filière de l’hydrogène vert, l’Etat a identifié un foncier public significatif, de l’ordre d’un million d’hectares. Il sera ainsi procédé, lors d’une première phase, à la mise à disposition des investisseurs de 300.000 hectares à répartir en lots de 10.000 à 30.000 hectares, en fonction de la taille des projets prévus, l’Etat veillant, dans un cadre contractuel, à préserver le foncier public et garantir sa bonne utilisation.

« L’Offre Maroc » s’articule également autour d’une infrastructure compétitive à planifier, mutualiser, développer et maintenir, conformément aux meilleurs standards internationaux et en fonction des besoins et de l’évolution de l’industrie de l’hydrogène vert, en plus de la mise en place de mesures incitatives et de l’accompagnement des porteurs de projets. Il est à noter qu’afin d’assurer les conditions de réussite de la mise en œuvre de « l’Offre Maroc », les conventions-cadre d’investissement, entre l’Etat et l’investisseur, prévoient des clauses de rendez-vous pour évaluer régulièrement l’avancement du programme d’investissement, dans le cadre d’une relation Etat-investisseur marquée par la transparence et un respect strict des règles de confidentialité.