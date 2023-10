Henley Passport Index : Le passeport marocain déclassé

Dans l’espace maghrébin, le passeport tunisien qui se situe au 74ème rang mondial, permet aux Tunisiens de visiter 71 pays sans visa, aux côtés de l’Azerbaïdjan, de la République dominicaine et de la Zambie. L’Algérie occupe la 89ème place, offrant 54 destinations sans visa, tandis que le passeport mauritanien est classé 84ème avec un accès à 59 pays sans visa. Le passeport libyen se trouve en 99ème position, permettant 40 destinations sans visa. En comparaison, Singapour maintient toujours sa première place. Avec le passeport le plus puissant au monde, l’accès des Singapouriens à 193 destinations est sans visa.

Le passeport japonais vient en deuxième position, offrant 191 destinations sans visa, tandis que les passeports français, allemand, espagnol et italien partagent la troisième position, permettant l’accès à 190 pays sans visa.

Selon cet outil de référence standard qui mesure la liberté de voyager dans le monde en fonction de la nationalité et du nombre de pays accessible sans visa, le quatrième rang est occupé par six pays, avec 189 destinations accessibles, notamment l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

En cinquième position, quatre pays offrent 188 destinations sans visa : la Belgique, Malte, la Norvège et le Portugal. Le sixième rang est occupé par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, avec un accès à 187 pays sans visa. Le Canada, la Tchéquie, la Grèce, la Pologne et les États-Unis se classent au septième rang avec 186 destinations sans visa. La Hongrie se positionne huitième avec 185 destinations, suivie de la Lituanie au neuvième rang avec 184 destinations.

En queue du classement se trouvent l’Irak (104ème), la Syrie (105ème) et l’Afghanistan (107ème), offrant respectivement 30, 28 et 27 destinations sans visa.

Ce classement souligne les disparités significatives en matière de liberté de voyage entre les différents pays, mettant en évidence la division persistante entre les nations riches et pauvres. Le Henley Passport Index est basé sur des données de l’Association du transport aérien international (IATA), fournissant un classement officiel des passeports du monde en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa.