L’armée russe vient de commencer l’utilisation du système de défense aérienne le plus sophistiqué de l’histoire, a affirmé S. Ritter, ex-officier du renseignement US, lors de sa récente interview à Sputnik à Washington. Selon l’ex-agent secret, il s’agit d’un système innovant et méconnu des militaires US qui sont toujours incapables de comprendre ce qui s’était passé.

« Tout ce que nous savons, c’est que des avions sont en train d’être détruits. Même si nous saturons le ciel avec nos radars, nous recherchons tout ce qui se passe dans le ciel, et les avions explosent tout simplement. Les Russes ont trouvé une solution », a avancé S. Ritter commentant l’annonce sur la destruction par la Russie de 24 avions ukrainiens en cinq jours.

Pour le moment, il s’agit MiG-29 qui ont explosé, mais le même sort attend les Su-24 équipés de missiles britanniques, a prévenu S. Ritter. « Ils exploseront aussi car ils doivent se rapprocher encore plus de la ligne de front, et ils seront touchés », relève-t-il.

Par leur système de défense, « les Russes ont essentiellement neutralisé l’armée de l’air ukrainienne », a martelé l’ancien officier du renseignement américain. « Et nous voulons leur envoyer des F-16. Vous pouvez l’oublier, qu’ils n’essaient même pas de décoller », a-t-il conseillé aux autorités américaines.

Si ce nouveau complexe russe de défense aérienne est tel que présume S. Ritter, « les Russes viennent de se garantir la suprématie aérienne lors du prochain conflit ». Cela leur permettrait d’atteindre les F-35, ces chasseurs furtifs de dernière génération, les avions radars AWACS, les avions de reconnaissance RC-135 ainsi que « tous les drones » occidentaux. « Nous ferons décoller nos appareils et ils disparaîtront tout simplement. Et nous ne saurons même pas ce qui se passe », a-t-il affirmé.

L’industrie de défense russe est la plus avancée au monde et l’a toujours été, a continué S. Ritter, ce qui signifierait que ce nouveau système antiaérien pourrait être capable d’intercepter des missiles balistiques ou hypersoniques.

Il a rappelé qu’à l’époque soviétique, les meilleurs esprits avaient travaillé pour Moscou, qui avaient élaboré des appareils du même niveau de performance que ceux créés par les ingénieurs de l’agence spatiale NASA. « Prenons un appareil d’un missile balistique russe, nous l’avons saisi et décortiqué: c’est un niveau de perfection technologique. Nous l’avons montré à un ingénieur qui avait travaillé sur le programme spatial Apollo. Il a regardé et a dit: ‘Oui, c’est de la navigation, nous avons volé vers la Lune avec un système pareil’ ».

Actuellement, les ingénieurs américains ne peuvent plus produire des équipements aussi performants parce qu’ils n’ont plus ces technologies, selon S. Ritter. « Nous l’avions fait, mais maintenant nous ne pouvons plus. C’est comme les cuirassés que nous avons construits pour la Seconde Guerre mondiale: nous ne pouvons plus fabriquer d’acier pour eux, nous avons perdu la technologie ». Alors que les Russes possèdent les meilleurs ingénieurs qui « travaillent pour le bien de leur pays » et qui élaborent les meilleures armes au monde, poursuit-il.

« Vous pensez: ‘Que peuvent-ils faire?’ Mais ils produisent les meilleures armes du monde et leurs ingénieurs sont de vrais génies. Le plus important, c’est qu’ils ne travaillent pas pour le profit, mais pour le bien de leur pays. Lorsque le pays dit: ‘Il y a là-bas de nombreux avions qui nous dérangent’, ils se mettent à créer de nouvelles armes », a enfin confié l’ex-agent secret.

Le 25 octobre, Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense a déclaré que l’armée de son pays était désormais dotée de systèmes de défense sol-air plus performants. Grâce à ces nouveaux complexes récemment livrés sur le front en Ukraine, les militaires russes ont abattu 24 avions ukrainiens en cinq jours.