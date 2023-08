H. Nasrallah hausse le ton contre Israël et les USA : Pas question d’isoler la Syrie

Revenant longuement sur cette période, rappelant que le Liban faisait partie de la carte noire de l’Etat du califat promu par Daech et le Front al-Nosra et des circonstances qui ont marqué le combat contre eux, Hassan Nasrallah a assuré que certains protagonistes libanais avaient collaboré avec ces groupuscules et que les Etats-Unis avaient dans un premier moment empêché le gouvernement et l’armée libanaise de combattre ces groupuscules.

Dans une autre partie de son discours, il a répondu aux menaces des dirigeants israéliens d’éliminer des dirigeants de la résistance palestinienne au Liban, en raison de leur incapacité à mettre fin à l’escalade des opérations de résistance en Cisjordanie occupée. Il a averti que tout attentat fera face à « une riposte puissante » assurant que « la Résistance ne permettra pas de transformer le Liban en une scène d’attentats ou de changer les règles d’engagement ». Le leader du Hezbollah a aussi salué les efforts du gouvernement libanais de changer les termes de la mission de la Force intérimaire des Nations Unies pour le Liban (Finul) afin qu’elle prenne son autorisation préalable avant d’entamer ses missions. Il a assuré que les habitants du sud du Liban ne permettront pas qu’elle passe outre de cette autorisation car cela découle de la souveraineté et de la dignité du Liban.

Abordant les derniers évènements dans le sud de la Syrie, notamment dans la région de Souweida, ou des protestations se déroulent, il a tenu à expliquer que les difficultés économiques que traverse ce pays sont dues aux sanctions US promulguées dans le cadre de Ceasar Act, sans compter que les Etats-Unis occupent l’est de l’Euphrate et pillent ses richesses d’hydrocarbures. « La Syrie et ses alliés sont capables de libérer l’est de l’Euphrate qui est une région occupée par les Américains », a-t-il affirmé. Commentant les rumeurs selon lesquelles les Américains déploient des efforts pour fermer la frontière syro-irakienne, il les a qualifiées d’illusions assurant que ni la Syrie ni l’Axe de la résistance ne permettra que ceci se passe. Pour lui, si les Américains cherchent la confrontation directe, ils auront face à eux les combattants de l’axe de la résistance.