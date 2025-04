Pékin s’opposera fermement à toute partie concluant un accord aux dépens de la Chine et « prendra des contre-mesures de manière résolue et réciproque », a averti lundi, le ministère chinois du Commerce. Selon Reuters, l’avertissement du ministère chinois du Commerce intervient en réaction à un rapport de Bloomberg, citant des sources proches du dossier, selon lequel l’administration Trump se prépare à faire pression sur les pays cherchant à obtenir des réductions ou des exemptions tarifaires de la part des États-Unis, pour freiner leurs échanges commerciaux avec la Chine, en leur imposant notamment des sanctions économiques.

Donald Trump a suspendu les droits de douane drastiques qu’il avait annoncés, le 2 avril, sur des dizaines de pays, à l’exception de ceux sur la Chine, ciblant la deuxième plus grande économie du monde par les taxes les plus importantes. Dans le cadre d’une série de mesures, Washington a porté les droits de douane sur les importations chinoises à 145 %, ce qui a incité Pékin à imposer des tarifs de rétorsion de 125 % sur les produits américains, à la suite de quoi un régime d’embargo réciproque semble s’installer entre les deux pays.

Cependant, la Chine a déclaré la semaine dernière que « si les États-Unis continuent de jouer au « jeu des chiffres » en matière de droits de douane, la Chine n’y prêtera pas attention ». Le porte-parole du ministère chinois du Commerce a assuré que « les États-Unis ont abusé des droits de douane sur tous les partenaires commerciaux sous la prétendue bannière d’“équivalence”, tout en forçant toutes les parties à entamer avec eux des négociations sur les “droits de douane réciproques” ».Pékin est déterminé et capable de sauvegarder ses propres droits et intérêts, et est disposé à renforcer la solidarité avec toutes les parties, a déclaré le ministère du Commerce de la Chine.

« Le fait est que personne ne veut choisir un camp [entre Pékin et Washington] », a déclaré Bo Zhengyuan, associé du cabinet de conseil politique Plenum, basé en Chine. « Si des pays dépendent fortement de la Chine en termes d’investissements, d’infrastructures industrielles, de savoir-faire technologique et de consommation, je ne pense pas qu’ils adhéreront aux exigences des États-Unis. De nombreux pays d’Asie du Sud-Est font partie de cette catégorie », a-t-il déclaré.

À noter que la Chine a été confrontée à des tarifs douaniers et à une guerre commerciale avec les États-Unis pendant le premier mandat de Donald Trump, mais cette fois-ci, elle a adopté une approche plus ferme à l’égard des États-Unis. Pékin convoquera cette semaine une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations unies pour accuser Washington d’intimidation et de « jeter une ombre sur les efforts mondiaux en faveur de la paix et du développement » en utilisant les tarifs douaniers comme une arme.

Plus tôt ce mois-ci, Jamieson Greer, représentant américain au Commerce, a déclaré que près de 50 pays l’avaient contacté pour discuter des droits de douane élevés imposés par D. Trump.

Depuis lors, plusieurs discussions bilatérales sur les tarifs douaniers ont eu lieu, le Japon envisageant d’augmenter ses importations de soja et de riz dans le cadre de ses négociations avec les États-Unis, tandis que l’Indonésie prévoit d’augmenter ses importations de denrées alimentaires et de produits de base et de réduire ses commandes auprès d’autres pays.

Les politiques tarifaires de D. Trump ont ébranlé les marchés financiers, les investisseurs craignant qu’une grave perturbation du commerce mondial ne fasse basculer l’économie mondiale dans la récession. L’administration US a également tenté de freiner les progrès de Pékin dans le développement de puces semi-conductrices avancées qui, selon les allégations de Washington, pourraient être utilisées à des fins militaires, et a imposé la semaine dernière des frais portuaires sur les navires construits en Chine pour limiter la domination de la Chine dans la construction navale.

Le géant des puces d’IA Nvidia a déclaré la semaine dernière qu’il allait devoir payer 5,5 milliards de dollars en raison des restrictions imposées par l’administration Trump sur les exportations de puces d’IA.

Le président chinois Xi Jinping s’est rendu la semaine dernière dans trois pays d’Asie du Sud-Est afin de renforcer les liens régionaux, appelant ses partenaires commerciaux à s’opposer à l’intimidation unilatérale. Pékin a déclaré qu’il « abattait les murs » et élargissait son cercle de partenaires commerciaux dans le contexte du conflit commercial.

Les enjeux sont importants pour les pays d’Asie du Sud-Est pris dans le feu croisé de la guerre tarifaire sino-américaine, notamment en raison de l’énorme commerce bilatéral du bloc régional de l’ASEAN avec la Chine et les États-Unis.

Les ministres de l’Économie de Thaïlande et d’Indonésie se trouvent actuellement aux États-Unis, et la Malaisie devrait les rejoindre plus tard cette semaine, dans le but d’entamer des négociations commerciales. Six pays d’Asie du Sud-Est ont été frappés par des droits de douane allant de 32 % à 49 %, menaçant les économies dépendantes du commerce extérieur qui ont bénéficié d’investissements provenant des taxes imposées à Pékin par Trump lors de son premier mandat.

L’ASEAN est le plus grand partenaire commercial de la Chine, avec une valeur commerciale totale atteignant 234 milliards de dollars au premier trimestre 2025, a déclaré la semaine dernière l’agence chinoise des douanes. Les échanges commerciaux entre l’ASEAN et les États-Unis ont totalisé environ 476,8 milliards de dollars en 2024, selon les données diffusées par des Américains, faisant de Washington le quatrième partenaire commercial du bloc régional.

« Il n’y a pas de gagnant dans les guerres commerciales et les guerres tarifaires », a déclaré Xi Jinping dans un article publié dans les médias vietnamiens, sans mentionner les États-Unis.