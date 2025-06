Guerre irano-israélienne : Les missiles iraniens dévastent les sites sionistes stratégiques. D. Trump se donne une semaine de plus...

Deux importantes salves de missiles balistiques iraniens se sont abattues, jeudi matin et après-midi, sur plusieurs régions israéliennes, après les raids israéliens nocturnes sur l’Iran qui ont ciblé, entre autres, des réacteurs nucléaires iraniens, suivis d’autres dans la journée sur plusieurs régions iraniennes. L’AIEA n’a pas réagi jusqu’à présent aux agressions israéliennes contre les sites nucléaires iraniens, renforçant l’idée de l’impunité israélienne. Une plateforme des colons assure qu’un missile lourd s’est abattu sur une zone du nord de la Palestine occupée, les détails ayant été interdits de publication en raison de la censure militaire.

Dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi, l’armée israélienne a assuré que « 40 avions de chasse ont attaqué des dizaines de cibles militaires avec plus de 100 munitions pendant la nuit ». Selon le texte, l’armée a attaqué « le réacteur nucléaire d’Arak, qui abrite la structure de confinement du réacteur, un élément clé de la production de plutonium ainsi qu’un site destiné au développement d’armes nucléaires à Natanz, où se trouvent des composants et équipements uniques utilisés dans ce domaine ».

Des sources iraniennes ont assuré que les forces d’occupation ont ciblé une zone proche du centre d’eau lourde de l’installation nucléaire iranienne de Khondab, situé dans la province Markazi à l’ouest de l’Iran.

L’entité sioniste avait attaqué, mercredi 18 juin, le bâtiment Dar al-Salam du Croissant-Rouge iranien, qui a coûté la vie à trois membres des secours. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas de la première agression israélienne contre le secteur médical en Iran. Lundi 16 juin, les raids israéliens avaient bombardé à proximité de l’hôpital Farabi à Kermanchah au nord-ouest de l’Iran.

Le commandement de la cybersécurité en Iran a de son côté révélé avoir « repoussé des attaques de grande envergure lancées par l’ennemi israélien contre le réseau bancaire du pays depuis mercredi ». Toujours mercredi, l’aéroport de Payam à Karaj, dans la province d’Alborz, a également été visé par une agression israélienne. Sans oublier le raid sur le bâtiment de la télévision iranienne d’Etat.

Au matin, l’Iran a riposté et une pluie de missiles iraniens s’est abattue sur l’entité sioniste. Selon les médias israéliens, les missiles ont frappé à Tel-Aviv, Ramat Gan et Holon, Beersheba (sud)… Le bâtiment de la Bourse israélienne, situé dans le quartier de Ramat Gan, près de Tel-Aviv, a été touché, a-t-on précisé. La radio de l’armée d’occupation israélienne a indiqué qu’il s’agit de la plus grande salve de missiles en 48 heures. Le Jerusalem Post, citant des sources israéliennes, a indiqué que la récente attaque iranienne visait à submerger le système de défense aérienne israélien.

Le bilan des blessés suite l’attaque iranienne contre Tel-Aviv et ses environs s’élève à plus de 200, selon les services de secours israéliens. La Chaîne 12 a fait état de rapports et craintes concernant des personnes bloquées dans le Grand Tel-Aviv. Les missiles iraniens ont également causé d’importants dégâts au domicile de l’ancien ministre israélien Danny Naveh.

Des sources iraniennes ont assuré ne pas avoir visé l’hôpital Soroka à Beersheba, comme le véhicule Tel-Aviv. « La cible principale de l’attaque était le grand quartier général du C4I de Tsahal et la base du renseignement de Tsahal dans le parc technologique de Gav Yam, situé à côté de l’hôpital. Ces centres abritent des milliers de militaires ainsi que les systèmes de commandement numérique, de cyberopérations et de C4ISR de Tsahal. »

Selon ces sources, l’hôpital Soroka a néanmoins été exposé à l’onde de choc et n’a pas subi de dommages importants. « L’allégation selon laquelle l’Iran a frappé l’hôpital Soroka fait partie d’un effort de guerre psychologique visant à dissimuler les dommages causés à l’infrastructure de renseignement de Tsahal », ont-elles fait remarquer.

L’agence Tasnim a publié une carte montrant une frappe précise sur le QG des renseignements dans le complexe de Gav Yam. Le bâtiment visé, qui abritait des soldats sionistes engagés dans des combats à Gaza, a été entièrement détruit, selon les médias de l’occupation. La censure militaire israélienne a réitéré son interdiction de publier « des informations sur d’autres sites sensibles qui ont été frappés par les missiles iraniens dans le Grand Tel-Aviv ».

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé, jeudi, avoir mené avec succès la 14e vague d’attaques ciblant des sites stratégiques dans l’entité d’occupation israélienne, dans le cadre de l’opération « Vraie Promesse 3 ». Son communiqué ajoute que « l’opération a ciblé avec une précision absolue un centre de commandement et de renseignement de l’armée israélienne, situé près d’un hôpital », relevant que « les capacités de renseignement et de repérage des forces armées de la République islamique d’Iran sont désormais visibles au monde entier ».

Le CGRI a noté que toutes les bases militaires ont été évacuées et que l’armée israélienne avait déployé ses systèmes de missiles et de défense inefficaces dans les centres urbains. Comme il a réitéré ses avertissements : « le ciel au-dessus des territoires occupés est désormais sans défense et il n’y aura plus d’endroit sûr », soulignant que « le corps sans vie du régime sioniste ne résistera pas aux coups économiques ».

Dans l’après-midi, une seconde salve de missiles s’est abattue sur Israël. Les sirènes d’alerte ont retenti au nord et dans le Golan occupé. Selon Magen David Adom, aucun impact dans des zones peuplées ni aucun blessé n’ont été signalés. Au moins 10 missiles ont été tirés depuis l’Iran, selon l’armée israélienne. Plusieurs incendies se sont déclarés, causés par les éclats de missiles iraniens ou d’interception israéliens ou leurs fragments. Des feux a été signalés Yavne’el au nord, à Menahemia dans la vallée du Jourdain, et à Kinneret sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade. Des zones boisées au nord ont pris le feu. Les images montrent des voitures carbonisées. Le CGRI a affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir utilisé des missiles Sejjil super-lourds à longue portée, lors de la 12e vague de l’opération Vraie Promesse 3.

Une source sécuritaire israélienne a déclaré à la radio militaire que le missile iranien lancé vers Tel-Aviv le soir était exceptionnel, se distinguant par son poids important et la quantité d’explosifs qu’il transportait, dépassant les normes.

Rappelons que depuis le début de l’agression israélienne contre l’Iran le 13 juin 2025, 24 Israéliens ont été tués et 838 autres blessés. Près de 5 000 colons ont en outre été évacués de leurs maisons à la suite des attaques de missiles iraniens, ont rapporté les médias israéliens.