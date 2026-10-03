Guerre génocidaire israélienne à Gaza : Encore des morts !

Des sources locales ont rapporté que le raid a visé le bâtiment situé en face de la boulangerie Al-Yazji, entraînant la mort de cinq personnes, dont Mary Hafez Abou Daoud et sa fille Maysa Abou Daoud, le Dr Yasmine Al-Boubou, Bilal Awda et une femme dont l’identité n’est pas encore connue. Le correspondant d’al-Manar a recensé 12 agressions israéliennes contre la bande de Gaza depuis l’aube de ce samedi.

Dans la partie sud de la bande de Gaza, l’artillerie d’occupation a bombardé les quartiers est de Khan Younès, tandis que les véhicules d’occupation ont tiré abondamment dans la zone d’Al-Qarara, au nord-est de la ville. Les forces d’occupation ont également ouvert le feu à grande échelle dans la zone d’Al-Mawasi, à l’ouest de la ville de Rafah, alors que les échanges de tirs reprenaient dans le secteur.

Depuis la conclusion de l’accord de cessez-le-feu, environ 1 450 Palestiniens ont été tués, des milliers ont été blessés et l’agression israélienne a entraîné la destruction de centaines de maisons et d’infrastructures, l’armée d’occupation contrôlant environ 70 % de la bande de Gaza.

L’OMS lance un SOS

Sur un autre plan non moins dramatique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé que l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza subit « un retard après l’autre », tout en dénonçant une « pénurie chronique » de fournitures médicales. Rienkje van den Berg, représentante de l’OMS dans les territoires palestiniens, a déclaré que la situation sanitaire dans la bande de Gaza « demeure extrêmement cataclysmique », alors qu’aucun de ses hôpitaux ne fonctionne à pleine capacité.

S’exprimant devant des journalistes à Genève depuis la ville d’Al-Qods occupée, elle a affirmé que « ses quantités suffisantes d’aide humanitaire n’entrent pas à Gaza, et cela ne suffit certainement pas pour étendre et rétablir efficacement les services de santé. » Elle a souligné que le système d’approbation israélien pour l’entrée des fournitures médicales et autres aides humanitaires constitue un obstacle majeur, le qualifiant de « processus ardu et long sans garantie de résultats».

Selon les dernières analyses de l’OMS, des quantités importantes de fournitures médicales attendent l’autorisation d’entrer pendant une moyenne de 74 jours, a indiqué R Van den Berg, ajoutant que si l’autorisation est refusée, « nous recommençons ce long et complexe processus ». Elle a expliqué que le système d’approbation change constamment avec l’instauration de nouvelles règles. Comme elle a fait remarquer que les fournitures médicales de base couramment utilisées dans le monde affichent les taux d’approbation les plus bas, tandis que les appareils à rayons X, le matériel de stérilisation, les pièces de rechange pour les scanners et d’autres équipements essentiels « font l’objet de refus répétés ».

« Au cours des six derniers mois seulement, un chargement de prothèses et d’appareils d’assistance a été rejeté à quatre reprises distinctes », a-t-elle précisé. Cependant, elle a indiqué que l’entrée des médicaments se déroule « relativement bien », près de 87 % d’entre eux ayant été approuvés et seulement 1 % rejeté. « Il ne s’agit pas d’un seul obstacle, mais d’un système tout entier marqué par une succession de retards, et derrière chaque retard se trouve un patient qui attend », a-t-elle ajouté en soulignant : « Nous avons besoin que les fournitures humanitaires et sanitaires entrent à Gaza sans entrave, de manière régulière et en grandes quantités. »

Elle a exprimé l’espoir qu’« Israël assouplira au moins les restrictions imposées sur les fournitures médicales », tout en appelant à l’ouverture de davantage de points de passage vers l’enclave et à la fourniture de « directives claires et publiques » concernant les procédures et les exigences. Et ajouté que le succès ne doit pas être mesuré par le nombre de camions qui traversent la frontière, expliquant que cela « ne reflète en rien si les besoins de santé réels de la population sont satisfaits ou non ». À cet égard, elle a conclu qu’« un camion chargé de fournitures non prioritaires, ou l’arrivée des fournitures adéquates trop tard, ne sauvent pas de vies ».

Ces déclarations de l’ONU interviennent dans un contexte de persistance de l’obstination de l’occupation israélienne à ne pas respecter ses engagements au titre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu, notamment en ce qui concerne l’introduction de l’aide essentielle et logistique dans la bande de Gaza.