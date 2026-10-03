Loi sur l’antisémitisme en Italie : Une israélisation de la société, dénonce F. Albanese

« Pourquoi diable la culture israélienne devrait-elle être enseignée en Italie ? » a écrit Francesca Albanese sur le réseau social américain X, faisant référence au projet de loi sur l’antisémitisme actuellement examiné par le Parlement. Elle a déclaré que ce texte faisait « partie de l’israélisation de la société que les élites au gouvernement (et une partie de celles de l’opposition) préconisent ».

« J’espère que le peuple italien s’opposera à cette honte annoncée. L’Histoire, c’est nous », a ajouté F. Albanese.

Le projet de loi, connu sous le nom de DDL 1004, a été présenté par le parti d’extrême droite Ligue, membre minoritaire de la coalition gouvernementale de droite dirigée par Giorgia Meloni, Première ministre. Il prévoit d’utiliser les critères adoptés par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) pour définir l’antisémitisme. Après son adoption par le Sénat en mars, le texte est actuellement examiné par la Chambre des députés en vue de son approbation définitive.

Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Milan contre le projet de loi, brandissant notamment des pancartes « Non au projet de loi sur l’antisémitisme », « Critiquer Israël n’est pas de l’antisémitisme » et « Manifester est un droit », tout en scandant « Palestine libre ».