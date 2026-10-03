Violation de la trêve au Liban : Une section de Tsahal blessée au sud-Liban…

La radio de l’armée israélienne a rapporté : « Huit soldats de la 7e brigade blindée ont été légèrement blessés hier dans un accident de la route opérationnel au sud du Liban. Elle a expliqué que « selon les premiers éléments de l’enquête, deux véhicules sont entrés en collision près de la ville de Rab Thalathin (district de Marjayoun) ». La radio a précisé que l’enquête préliminaire révèle que « l’accident est survenu en raison des conditions météorologiques dans la région : boue et pluie. »

Par ailleurs, l’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté que l’armée israélienne avait procédé à une importante explosion dans les localités d’Aitaroun et Tallousa. L’agence a aussi rapporté que les forces ennemies ont procédé à des bombardements massifs et successifs à al-Mansouri, dans le district de Tyr, faisant trembler les bâtiments et provoquant de fortes secousses. Elle a également indiqué qu’elles ont incendié des maisons dans la localité de Houla, dans le district de Marjayoun. Selon ANI, les forces israéliennes ont ouvert le feu à la mitrailleuse en direction de la localité d’Haddatha et des abords de Baraachite. Le correspondant d’al-Manar a pour sa part rendu compte d’un raid aérien samedi matin contre la localité de Nabatiyeh al-Fawqa

Israël occupe des territoires du sud du Liban, certains depuis des décennies et d’autres depuis la guerre de 2023-2024. Lors de l’offensive actuelle, les forces israéliennes ont pénétré de plus de 10 kilomètres en territoire libanais. Depuis le 2 mars, Israël mène une offensive contre le Liban, qui a fait au moins 4 386 martyrs, 12.407 blessés, selon les autorités libanaises.