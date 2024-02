Guerre génocidaire à Gaza : A Genève, le Maroc appelle au CDH à l’arrêt de l’offensive israélienne

Rabat appelle, une nouvelle fois et avec insistance, « à l’arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza » a déclaré mardi 27 février Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, lors du segment de haut niveau de la 55e session du Conseil des Droits de l’Homme (CDH) à Genève. « La Bande de Gaza vit une crise inédite et une catastrophe humanitaire que la communauté internationale ne peut plus continuer d’ignorer, d’où l’appel du roi Mohammed VI, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, pour un sursaut de la conscience humaine pour que cesse le massacre de vies humaines », a indiqué le ministre.

‘ »Le Maroc […] appelle à garantir la protection des civils et de ne pas les prendre pour cible, dans le contexte de la poursuite des bombardements israéliens aléatoires des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et d’autres installations civiles », a ajouté le ministre.

Le chef de la diplomatie marocaine a aussi mis en exergue la nécessité de permettre « un acheminement fluide et en quantités suffisantes de l’aide humanitaire en faveur de la population de Gaza, de protéger les Palestiniens contre l’exil forcé et de mettre en place un horizon politique pour le règlement de la question palestinienne, à même de réactiver la solution à deux États, en vue d’établir un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale ».

N. Bourita représente le Maroc à la 55e session du CDH, qui s’est tenue sous la présidence du Royaume en la personne de Omar Zniber, ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, élu à la tête du Conseil en janvier dernier.

La Tunisie avait précédemment appelé, lors de la même réunion, à tenir Israël pour responsable des crimes commis dans la bande de Gaza. La communauté internationale doit forcer Tel Aviv à mettre fin aux hostilités dans la bande de Gaza, les actions de ce pays sont assimilables à un génocide, a déclaré mardi Nabil Ammar, ministre tunisien des Affaires étrangères,.

« Il existe une situation de barbarie absolue dans les territoires palestiniens occupés. Les Palestiniens sont victimes d’attaques contre les droits de l’homme et l’ensemble de la communauté internationale les regarde avec indifférence », a-t-il souligné devant le Conseil des droits de l’homme de l’Onu.

Il est nécessaire que Tel Aviv se conforme à la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), afin d’ouvrir des couloirs permettant l’acheminement d’aide humanitaire, a ajouté le ministre.

« La Tunisie exige également que les forces d’occupation cessent immédiatement leur agression brutale et mettent fin à 75 ans d’occupation et de blocus de la bande de Gaza et des autres territoires palestiniens occupés », a-t-il conclu.

Le 29 décembre, l’Afrique du Sud avait déposé une plainte contre Israël devant la CIJ de La Haye et demandé au tribunal d’imposer des mesures préventives pour protéger la population palestinienne contre de nouvelles violations de ses droits, conformément à la Convention sur le génocide.

Le tribunal a statué le 26 janvier qu’il existait un « risque réel et imminent » pour les droits des Palestiniens, enjoignant à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission d’actes » génocidaires.