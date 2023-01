Guerre en Ukraine : La trêve n’est toujours pas à l’ordre du jour

L’Ukraine a subi une nouvelle série de bombardements samedi 31 décembre, suivie d'explosions juste après le passage à l'année 2023. Les frappes russes qui ont visé Kiev et d'autres villes ukrainiennes, ont ciblé des cenres de commandement et un complexe de production de drones. Ils ont fait au moins trois morts et 50 blessés, selon un décompte ukrainien produit dimanche.