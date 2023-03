Frappes russes sur l’Ukraine : Missiles incapacitants…

A Kiev, une alerte a retenti peu après minuit, les sirènes ont sonné au-dessus de la ville, comme dans beaucoup d’autres régions ukrainiennes. Les explosions ont été entendues vers 5h30, heure de Kiev, au centre de la capitale, suivie par d’autres. Les autorités disent que c’est le travail de la défense aérienne, mais précisent aussi qu’il y a des blessés, ce qui a été confirmé par Vitali Klitschko, maire de la ville.

On compte également des coupures d’électricité d’urgence qui ont été mises en place à travers la ville. Environ 15% des habitants dans la capitale ukrainienne étaient privés de courant et 40% des usagers à Kiev privés de chauffage à cause des frappes. Ces dernières ont touché l’ensemble du pays : Nikolaïev, Dnipro, Odessa, Jytomyr, et même Ivano-Frankivsk, dans l’ouest du pays, ont été touchés par les missiles russes.

Trois personnes ont été tuées à Kherson, a indiqué le chef de l’administration présidentielle Andriï Iermak sur Telegram. Dans la région de Lviv, une frappe russe a tué au moins cinq personnes. La ville de la région de Kharkiv a été également durement touchée, plus de quinze fois. Cette ville de l’est de l’Ukraine s’est retrouvée jeudi matin sans électricité, eau ni chauffage, a annoncé son maire Igor Terekhov. Par ailleurs, la centrale nucléaire de Zaporijjia a été privée de courant durant une partie de la journée. La défense anti-aérienne ukrainienne a réussi à abattre « 34 missiles » sur 81 ainsi que quatre drones explosifs sur huit, a indiqué le général Valery Zaloujny sur Telegram. Mais le problème est que pour l’instant l’Ukraine n’a pas les moyens d’intercepter les missiles hypersoniques de type Kinjal, notamment du type C-300. C’est ce genre de missiles qu’on a vu produire énormément de dégâts. Il y a deux mois, le 14 janvier dernier, une attaque avec ces mêmes missiles avait touché la ville de Dnipro et causé la mort de 46 personnes.

Le président ukrainien a dénoncé les « misérables tactiques » russes après cette nouvelle vague de frappes massives qui ont visé la capitale, mais aussi neuf autres régions.

Cette nouvelle salve de frappes intervient alors que depuis des semaines, l’attention se portait surtout sur le sort de Bakhmout dans le Dombass. Mercredi, le groupe de paramilitaire russe Wagner a revendiqué la prise de la partie orientale de la ville. « Bakhmout pourrait tomber dans les prochains jours », a prédit le Secrétaire général de l’Otan qui a appelé à continuer à soutenir l’Ukraine.