Cette phrase prononcée lors d’un débat sur une proposition de loi visant à interdire les mariages avec des personnes en situation irrégulière, fait écho à une sortie récente de l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz. En mai 2025, ce dernier avait affirmé à la télévision qu’« il n’y a plus de Français de souche », célébrant le métissage comme une richesse. S. Rousseau, partageant cette vision, a insisté sur la diversité française, fruit de « 1001 flux migratoires » et d’« amours au-delà des frontières ».

La proposition débattue, portée par la droite, visait à lutter contre les « mariages blancs » pour renforcer le contrôle migratoire. S. Rousseau s’y est fermement opposée, arguant que l’histoire de France est celle d’unions transcendant les frontières. « Heureusement que nos grands-parents, arrière-grands-parents, se sont aimés malgré les différences », a-t-elle déclaré, soulignant que le métissage est au cœur de l’identité nationale.

Ses propos ont immédiatement suscité des réactions passionnées, certains y voyant une négation des racines françaises, d’autres un plaidoyer pour une société ouverte et inclusive. Cette controverse s’inscrit dans un contexte de tensions sur l’identité nationale.

Les déclarations de Kassovitz avaient déjà enflammé les débats, certains dénonçant une forme de mépris envers une identité perçue comme ancrée dans une histoire spécifique. S. Rousseau, comme lui, défend une vision progressiste, rejetant l’idée d’une « souche » homogène. Elle s’appuie sur une réalité historique : invasions, migrations et métissages, des Gaulois aux influences coloniales, ont façonné la France. Pourtant, pour beaucoup, l’expression « Français de souche » symbolise une continuité culturelle, un attachement à des racines profondes.

Ce débat met en lumière une fracture sociétale. D’un côté, une conception multiculturaliste, portée par S. Rousseau, valorise la diversité comme une force. De l’autre, une vision plus traditionnelle, souvent défendue à droite, s’inquiète d’une dilution de l’identité nationale. Au fond, cette polémique pose une question essentielle : qu’est-ce qu’être Français aujourd’hui ? S. Rousseau et M. Kassovitz prônent un récit inclusif, où l’identité se construit dans le mélange et la rencontre. Leurs détracteurs défendent une vision plus enracinée, attachée à une continuité culturelle. Ce débat, loin d’être résolu, reflète les tensions autour des questions migratoires et identitaires, dans une société française où cohabitent des mémoires plurielles.